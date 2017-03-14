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На востоке Украины задержали участников блокады Донбасса. Их сторонники заняли помещение в администрации Волынской области

112 Украина
22:13, 13 марта 2017
Надежный источник

В Волыни активисты заняли помещение областной госадминистрации, требуя отпустить участников железнодорожной блокады подконтрольных сепаратистам территорий страны, которые были задержаны 13 марта.

Протестующие также потребовали внести на рассмотрение Верховной Рады вопрос об оставке руководителей МВД, СБУ, Антитеррористического центра и полиции Донецкой области.

Ранее в центре Киева собрались несколько сотен сторонников блокады Донбасса. Они провели митинг на Майдане Незалежности, а также у здания администрации президента Украины.

13 марта СБУ и полиция задержали на территории Донецкой области 43 участников блокады Донбасса, находившихся в зоне проведения антитеррористической операции.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что задержание прошло в рамках продолжающейся уже три дня «достаточно серьезной операции в зоне АТО» и не было связано с блокадой.

В СБУ сообщили, что в ходе «контрдиверсионных мероприятий» была обнаружена «группа лиц с оружием и другими средствами поражения». Они были задержаны после того, как отказались разоружиться.

Блокада железнодорожных путей, связывающий Донбасс с другими регионами Украины, проводится с конца января. Участники акции, включая ветеранов силовой операции на востоке Украины, требуют от властей Украины прекратить экономическое сотрудничество с подконтрольными ЛНР и ДНР территориями; они также угрожают заблокировать железнодорожное сообщение с РФ.
Из-за блокады прерваны поставки угля из Донбасса, в связи с чем власти Украины объявили о введении чрезвычайных мер в энергетике.
Руководство самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, требовавшее снять блокаду, с 1 марта объявило о введении внешнего управления на украинских предприятиях, находящихся на подконтрольной им территории. 
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