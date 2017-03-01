ЛНР и ДНР взяли под внешнее управление украинские предприятия Донбасса. Главное

1 марта власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик ввели внешнее управление на украинских предприятиях, которые находятся на юго-востоке страны. Они требуют, чтобы Киев снял транспортную блокаду, установленную ветеранами добровольческих батальонов Украины. Блокада не устраивает и Киев: из-за нее в стране введено чрезвычайное положение в энергетике и могут начаться массовые отключения электроэнергии. «Медуза» рассказывает главное о новом этапе конфликта.

Крупнейшие промышленные предприятия Украины на территории самопровозглашенных республик формально контролируются Киевом. Это несколько крупных угледобывающих, металлургических и других компаний; до войны они обеспечивали около 20% ВВП Украины. Большая их часть принадлежит украинскому миллиардеру Ринату Ахметову. Предприятия продолжали работать и после начала вооруженного конфликта в 2014 году. Они поставляли продукцию в другие области Украины (пусть и в гораздо меньшем объеме, чем прежде) и платили налоги в украинский бюджет. Рабочие получали зарплаты в гривнах даже после того, как официальной валютой ДНР и ЛНР стал российский рубль.

В конце февраля 2017 года власти самопровозглашенных республик ввели на этих производствах внешнее управление. Местные чиновники подчеркивают, что этот процесс не стоит путать с национализацией — предприятия не меняют собственника. Глава ДНР Александр Захарченко утверждает, что власти собираются искать новые рынки сбыта для продукции, а налоги начнут поступать в местный бюджет. По его словам, на территории ДНР под контроль взяты 40 предприятий украинской юрисдикции.

Власти ДНР и ЛНР объясняют свое решение транспортной блокадой. C 25 января ветераны боевых действий на юго-востоке Украины начали блокировать пути сообщения с ДНР и ЛНР. Они считают, что Киев должен прекратить вести дела с сепаратистами. В результате нескольким крупным предприятиям пришлось остановить работу. Уже больше недели не работают Енакиевский металлургический завод и объединение «Краснодонуголь» группы «Метинвест», Харцызский трубный и Донецкий металлургический заводы. 27 февраля власти самопровозглашенных республик поставили Киеву ультиматум: если блокада не будет снята, предприятия перейдут под внешнее управление.

Блокада вредит всем. Возможно, дело дойдет до силовой операции. Украинские власти, в том числе президент Петр Порошенко, не раз жестко высказывались против блокады. Из-за прекращения поставок угля под угрозой оказалась работа теплоэнергетических станций Украины, поэтому возможны массовые отключения электроэнергии. Правительство еще две недели назад ввело режим чрезвычайного положения в энергетике.

28 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил премьер-министру Владимиру Гройсману «дать полномочия силовым органам, чтобы восстановить ситуацию». Однако пока никаких конкретных решений по этому поводу принято не было. При этом поступают сообщения об отдельных столкновениях между участниками блокады и неизвестными вооруженными людьми.

ДНР и ЛНР и раньше уже вводили временное управление на некоторых предприятиях. На Стахановском вагоностроительном заводе на территории ЛНР временная администрация начала работать в 2015 году. В ноябре 2016-го местные силовики завели на управляющих уголовное дело — за продажу станков под видом металлолома. Летом 2016-го временную администрацию ввели на Стахановском ферросплавом заводе и обещали восстановить его работу, но пока этого не произошло. В конце января 2017-го завод попал под обстрел, пострадавших не было.