В Киеве протестующие забросали камнями отделение Альфа-банка

В Киеве активисты, протестующие против разгона железнодорожной блокады Донбасса, совершили нападение на отделение Альфа-банка на Крещатике.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», протестующие начали бросать в здание камни через кордон полицейских и разбили в офисе стекла.

Агентство УНН сообщает, что с банка сбили вывеску.

До этого, пишет «Интерфакс-Украина», протестующие пытались проникнуть в офис компании Рината Ахметова СКМ.

Одновременно на Майдане Незалежности проходит акция в поддержку блокады Донбасса, в которой участвуют несколько сотен человек.

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