В Киеве протестующие забросали камнями отделение Альфа-банка
В Киеве активисты, протестующие против разгона железнодорожной блокады Донбасса, совершили нападение на отделение Альфа-банка на Крещатике.
Как сообщает «Интерфакс-Украина», протестующие начали бросать в здание камни через кордон полицейских и разбили в офисе стекла.
Агентство УНН сообщает, что с банка сбили вывеску.
До этого, пишет «Интерфакс-Украина», протестующие пытались проникнуть в офис компании Рината Ахметова СКМ.
Одновременно на Майдане Незалежности проходит акция в поддержку блокады Донбасса, в которой участвуют несколько сотен человек.
Прибічники «блокадників» намагаються розтрощити відділення «Альфа-Банку» у центрі Києва.— Hromadske.UA (@HromadskeUA) March 14, 2017
НАЖИВО: https://t.co/U29q1DbwF6 pic.twitter.com/8sDfV2L71N
Новость дополняется.
На Украине с конца января продолжается блокада железнодорожных путей, ведущих в подконтрольные сепаратистам территории; ее участники требуют от властей Украины прекратить экономическое сотрудничество с этими районами. В блокаде участвуют ветераны силовой операции на востоке страны. Из-за прекращения поставок угля власти Украины ввели чрезвычайные меры в энергетике. Активисты также провели несколько акций против работающих на Украине «дочек» российских банков и пообещали приостановить работу в стране Сбербанка. Банкоматы нескольких российских банков были залиты монтажной пеной. 13 марта был заблокирован вход в центральный офис Сбербанка в Киеве; сотрудники организации попросили президента страны Петра Порошенко о защите.
Нападения на отделения российских банков на Украине происходили и раньше, в том числе в во вторую годовщину событий на Майдане в 2016 году.