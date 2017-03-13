На Украине залили монтажной пеной банкоматы российских банков

В заявлении «Азова» говорится, что организация поддерживает акцию. Борьба с российским влиянием в украинской банковской сфере, подчеркивается в сообщении, «продолжается и будет сопровождаться подобными радикальными действиями».

Сайт «Азова» публикует фотографии нескольких испорченных банкоматов. Получить сведения о масштабах акции из других источников, не представляется возможным.

На Украине вывели из строя банкоматы нескольких российских банков, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление, распространенное националистической организацией «Азов».

С начала 2017 года на Украине прошли несколько акций против дочерних структур ВТБ и Сбербанка, работающих на местном рынке. Отделения банков в ходе таких акций заклеивали листовками, обливали краской, а в Киеве дверь филиала украинской «дочки» ВТБ пытались заварить.

Ветераны силовой операции в Донбассе и другие активисты, организовавшие в конце февраля блокаду железнодорожных путей, связывающих территории, контролируемые властями ДНР и ЛНР с остальной Украиной, 10 марта объявили, что в течение двух недель намерены остановить работу Сбербанка в стране.

Активисты потребовали от властей Украины запретить работу Сбербанка из-за того, что российская кредитная организация объявила о начале обслуживания клиентов с паспортами ЛНР и ДНР. Такие же санкции, по их мнению, следует применить и к другим российским банкам, принимающим паспорта ЛНР и ДНР. Официально власти Украины никаких решений по этому поводу пока не приняли.