Обострение в Киеве: филиалы российских банков громят, ДНР и ЛНР в транспортной блокаде, националисты обещают новый Майдан Тревожные вопросы о том, что происходит на Украине

В последние несколько дней на Украине резко обострилась внутриполитическая ситуация, и это может привести к очередному ухудшению российско-украинских отношений. В среду, 15 марта, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) установил транспортную блокаду самопровозглашенных ДНР и ЛНР; в отношении российских банков, работающих на Украине, обещают ввести санкции . Обоим решениям предшествовали акции националистов: парамилитаристские отряды блокируют дороги с декабря 2016 года; активисты заливали банкоматы Сбербанка монтажной пеной, а вечером 14 марта забросали камнями офис Альфа-банка. «Медуза» отвечает на тревожные вопросы о том, что происходит на Украине.

Кто громит отделения российских банков в Киеве?

Акции протеста против отделений российских банков на Украине происходят регулярно с 2014 года, то есть с начала полномасштабного российско-украинского кризиса. Как правило, компании испытывают атаки со стороны радикальных националистов, которые считают, что банки «страны-агрессора» не имеют права работать на территории Украины.

13 марта 2017 года националисты, в том числе представители праворадикальной партии «Национальный корпус» и Организации украинских националистов (ОУН; организация признана в России экстремистской и запрещена), заблокировали вход в главное отделение Сбербанка в центре Киева. Его витрины закрыли перегородками и возвели рядом символическую бетонную стену. В этот же день несколько десятков банкоматов Сбербанка в столице Украины залили монтажной пеной, выведя их из строя. «Этот банк не может существовать в Украине. Пока он не прекратит свое существование в Украине, мы физически не будет давать этому банку никакой возможности работать», — заявил глава «Национального корпуса», депутат Верховной рады Андрей Билецкий.

В понедельник, 14 марта, те же активисты атаковали здание Альфа-банка: они разбили стекла в офисе и сбили вывеску со здания. Похожие инциденты были в других городах страны; в частности, 8 марта в Одессе филиал Альфа-банка облили краской и заклеили листовками «Гори в аду».

Как на это реагируют банки?

14 марта в Сбербанке Украины заявили, что из-за блокировки главного офиса и испорченных банкоматов решено понизить суточный лимит выдачи наличных в кассах до 30 тысяч гривен (около 65,7 тысячи рублей). Также введена пятипроцентная комиссия за перевод денежных средств в иностранной валюте. В пресс-службе назвали это «вынужденным решением», которое продиктовано соображениями безопасности. В Альфа-банке погромы пока никак не комментировали.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что российским банкам на Украине «опасно и нецелесообразно работать». Представители Сбербанка ранее заявляли, что пока не готовы уходить из страны.

Поддерживают ли активистов украинские власти?

Раньше власти Украины на действия активистов против филиалов российских банков не реагировали. Однако 15 марта на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины было дано поручение Национальному банку Украины (НБУ) и Службе безопасности страны (СБУ) составить список банков с российским капиталом, в отношении которых могут быть введены санкции.

Поводом для этого стало то, что российские Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ и Юникредит-банк согласились принимать клиентов с паспортами ДНР и ЛНР (указ о признании документов самопровозглашенных республик в феврале 2017 года подписал Владимир Путин). Первым с паспортами непризнанных республик начал работать Сбербанк, при этом украинский филиал банка заявил, что не будут принимать документы ДНР/ЛНР.

Какими будут санкции против банков и когда они будут введены, неизвестно.

Российские банки на Украине все-таки закроют?

Теоретически такая вероятность есть: регулятор может отозвать у банков лицензии. Процедура начнется с введения временной администрации, затем украинский Фонд гарантирования физических лиц (ФГФЛ) выставит банк на продажу, и если покупатели не будут найдены, запустит процесс ликвидации. По такой схеме на Украине уже были закрыты несколько местных банков.

Но со Сбербанком эта схема может не сработать, заявил в беседе с «Медузой» украинский экономист Андрей Блинов. В случае закрытия Сбербанка, физическим лицам придется возместить вложенные средства, а это около 20 миллиардов долларов. Если ФГФЛ не найдет для банка покупателя, эта обязанность ляжет на плечи государства, что может спровоцировать серьезное падение гривны. Национальный банк, по словам Блинова, на это пойти не готов. «Скорее всего, введут какие-то жесткие на бумаге, но абсолютно бессмысленные по существу санкции против отдельных российских банков», — считает эксперт.

А еще установлена транспортная блокада ДНР и ЛНР. Что это такое?

Транспортную блокаду неподконтрольной Киеву территории Донбасса ввели в среду 15 марта с 13:00. Это означает, что все автомобильные и железнодорожные пути в сторону самопровозглашенных республик должны быть перекрыты. Исключение обещают сделать для гуманитарных грузов, отмечают в СНБО.

Как линию разграничения будут пересекать мирные жители, неизвестно. Глава Донецкой военно-гражданской администрации (это бывший Донецкий облсовет, сейчас он находится в городе Краматорск, который контролируется Киевом) Павел Жебривский 15 марта сказал, что ждет разъяснений относительно правил въезда для легковых автомобилей. Скорее всего, если в них не будут провозить товар, они смогут беспрепятственно проезжать. Грузовой транспорт будет блокироваться.

Представитель России в трехсторонней группе по урегулированию конфликта Борис Грызлов назвал блокаду «нарушением минских соглашений». В украинском парламенте решение СНБО поддержала близкая к правительству партия «Народный фронт». В «Оппозиционном блоке» (большую его часть составляют бывшие члены «Партии регионов») блокаду, напротив, раскритиковали; в заявлении блока говорится, что блокада нарушает конституцию Украины и приведет к еще большему отторжению неподконтрольных территорий.

Блокада действительно вводится под давлением активистов?

Еще в декабре 2016 года гражданские активисты вместе с депутатом рады и бывшим командиром батальона «Донбасс» Семеном Семенченко объявили о начале блокады транспортного сообщения с республиками. Так они протестовали против торговых отношений между Киевом и сепаратистами. Спустя несколько недель парамилитаристские отряды заблокировали крупные железнодорожные и автомобильные магистрали.

Официальный Киев осуждал блокаду и призывал участников прекратить акции протеста. 3 марта в штабе протестующих заявили, что Национальная гвардия Украины планирует силовой разгон участников; а в понедельник 13 марта, СБУ задержала 43 человека в районе зоны «антитеррористической операции». Тем не менее, к середине марта Киев скорректировал свою позицию — и официально поддержал блокаду.

Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что блокада будет действовать до тех пор, пока ДНР и ЛНР не вернут обратно под юрисдикцию Украины украинские производства (около 40 украинских предприятий на территории республик в начале марта были национализированы, что стало ответом сепаратистов на гражданскую блокаду).

На улицах в Киеве спокойно?

Координаторы гражданской блокады, депутаты Семен Семенченко и Егор Соболев (оба из «Самопомощи»), а также беспартийный депутат Владимир Парасюк на этой неделе начали созывать людей на «новый Майдан». Во вторник, 14 марта, в центре Киева прошел митинг сторонников блокады, в котором участвовали около 500 человек. Некоторые из них ранее громили Альфа-банк, другие пикетировали офис украинского бизнесмена Рената Ахметова (считается, что он финансирует сепаратистов в Донецке и Луганске).

Происходили акции и против транспортной блокады — например, в Мариуполе (Донецкая область) на такой митинг вышли сотрудники бюджетной сферы.