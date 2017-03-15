Украина введет санкции против «дочек» российских банков

Национальный банк Украины и СБУ в течение суток должны изучить деятельность «дочек» российских банков и «внести соответствующие предложения, в том числе о введении против них санкций». Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

На Украине за последнее время пошла серия акций против «дочек» российских банков. Их банкоматы заливали монтажной пеной, вход в центральный офис Сбербанка в Киеве замуровали бетонными блоками, отделение Альфа-банка на Крещатике забросали камнями. Участники акций требуют прекратить экономическое взаимодействие с Россией, а также ДНР и ЛНР.

С конца января украинские активисты продолжают блокаду железнодорожных путей, которые ведут на восток страны. В ответ ДНР и ЛНР объявили о введении внешнего управления на украинских предприятиях в Донбассе. 15 марта украинские власти решили полностью прекратить транспортное сообщение с ДНР и ЛНР.