В Киеве замуровали центральное отделение Сбербанка. Фотография

В Киеве активисты, требующие ухода с украинского рынка российских банков, заложили бетонными блокам вход в головной офис «дочки» Сбербанка. Акция была организована «Гражданским корпусом», созданным на базе националистической организации «Азов». По словам активистов, они будут круглосуточно блокировать офис Сбербанка до тех пор, пока Нацбанк Украины не отзовет у него лицензию, а Верховная Рада не примет закон о запрете работы на Украине российских банков. Ранее 13 марта «Азов» опубликовал на своем сайте заявление об акции «неизвестных патриотов», заливших монтажной пеной «десятки банкоматов» российских банков на Украине.
Фото: Валентин Огиренко / Reuters / Scanpix / LETA