Украина ввела транспортную блокаду ЛНР и ДНР
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал предложение президента Петра Порошенко о прекращении транспортного сообщения с территориями, контролируемыми ЛНР и ДНР.
Об этом после завершения экстренного заседания совета заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов по итогам заседания Совета.
Исключение, по его словам, будет сделано только для гуманитарных грузов.
Президент Украины Петр Порошенко, вынося на рассмотрение СНБО вопрос о транспортной блокаде ЛНР и ДНР, заявил, что к выполнению этой задачи помимо силовых структур следует привлечь «добровольческие мобильные группы», в первую очередь, участников боевых действий.
МВД, Нацполиция, НГУ и СБУ должны безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями и создать условия для привлечения общественного контроля по выполнению этого решения.