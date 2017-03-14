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Избирком Петербурга отклонил заявку на референдум об Исаакиевском соборе. Организаторы уже подали новую

Фонтанка.ру
13:58, 14 марта 2017
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Горизбирком Санкт-Петербурга отказался принять заявку инициативной группы на проведение референдума по вопросу о передаче Исаакиевского собора РПЦ.

Причиной отказа стали неверно оформленные документы. В частности, пишет «Фонтанка», не все листы были прошиты должным образом, а в протоколе собрания инициативной группы значилось меньше человек, чем в протоколе голосования.

Инициативная группа не стала оспаривать отказ в приеме документов, а на том же заседании горизбиркома подала новую заявку.

Комплект документов вручил председателю Горизбиркома Петербурга Виктору Панкевичу депутат городского законодательного собрания Борис Вишневский.

«Мы не хотим оспаривать решение избиркома. Вместо этого мы подаем новую заявку на референдум от 9 марта. Все бумаги сшиты», — заявил Вишневский.

Фонтанка.ру
Власти Санкт-Петербурга приняли решение о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) в конце декабря 2016 года.
Планы передачи собора, в котором в настоящий момент находится музей, РПЦ вызвали недовольство как в Санкт-Петербурге, так и за его пределами.
В Санкт-Петербурге прошли несколько акций протеста против передачи собора церкви. Решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ также обжаловано в суде, который приступил к рассмотрению иска 13 марта.
По данным РБК, власти Санкт-Петербурга планируют приурочить церемонию передачи Исаакиевского собора РПЦ к Пасхе, которая в 2017 году выпадает на 16 апреля. Официально эта информация пока не подтверждена.

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