Избирком Петербурга отклонил заявку на референдум об Исаакиевском соборе. Организаторы уже подали новую

Горизбирком Санкт-Петербурга отказался принять заявку инициативной группы на проведение референдума по вопросу о передаче Исаакиевского собора РПЦ.

Причиной отказа стали неверно оформленные документы. В частности, пишет «Фонтанка», не все листы были прошиты должным образом, а в протоколе собрания инициативной группы значилось меньше человек, чем в протоколе голосования.

Инициативная группа не стала оспаривать отказ в приеме документов, а на том же заседании горизбиркома подала новую заявку.

Комплект документов вручил председателю Горизбиркома Петербурга Виктору Панкевичу депутат городского законодательного собрания Борис Вишневский.