Избирком Петербурга отклонил заявку на референдум об Исаакиевском соборе. Организаторы уже подали новую
Горизбирком Санкт-Петербурга отказался принять заявку инициативной группы на проведение референдума по вопросу о передаче Исаакиевского собора РПЦ.
Причиной отказа стали неверно оформленные документы. В частности, пишет «Фонтанка», не все листы были прошиты должным образом, а в протоколе собрания инициативной группы значилось меньше человек, чем в протоколе голосования.
Инициативная группа не стала оспаривать отказ в приеме документов, а на том же заседании горизбиркома подала новую заявку.
Комплект документов вручил председателю Горизбиркома Петербурга Виктору Панкевичу депутат городского законодательного собрания Борис Вишневский.
«Мы не хотим оспаривать решение избиркома. Вместо этого мы подаем новую заявку на референдум от 9 марта. Все бумаги сшиты», — заявил Вишневский.