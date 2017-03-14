Музею Исаакиевского собора дали срок до Пасхи для освобождения помещений

Власти Санкт-Петербурга попросили музей Исаакиевского собора вывезти все экспонаты до Пасхи, которая в 2017 году придется на 16 апреля. К этому празднику руководство города хочет приурочить передачу собора РПЦ. Об этом со ссылкой на источники в Минкульте и федеральных чиновников сообщает РБК.

Отмечается, что директору музея Николаю Бурову дали устное распоряжение о передаче экспонатов другому фонду. Предполагается, что их примет Государственный музей истории Петербурга.

При этом источники в самом музее Исаакиевского собора рассказали агентству, что много вопросов остаются неулаженными: заявки РПЦ на передачу собора до сих пор нет, экспонаты могут не успеть описать, у музея заключены реставрационные контракты, а сотрудники музея лишатся работы.

Сам Буров, а также администрация Петербурга и представители РПЦ не смогли прокомментировать требование об освобождении помещений до Пасхи.