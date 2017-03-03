«Водник» снова сыграл с «Байкалом-Энергией». В свои ворота никто не забил
Матч-переигровка между «Водником» и «Байкалом-Энергией» в рамках чемпионата России по хоккею с мячом завершился со счетом 3:4.
В ходе матча, проходившего на нейтральном поле в подмосковном Обухове, не было зафиксировано ни одного гола в свои ворота.
Онлайн-трансляцию матча вел «Спорт-Экспресс»
26 февраля в Архангельске в матче «Водника» и «Байкала-Энергии» было забито 20 автоголов. «Водник» забил в свои ворота 11 мячей, а иркутская команда — 9.
Глава Минспорта России Павел Колобков назвал произошедшее «цирком» и призвал принять меры против всех участников матча, в том числе судей.
Результат матча был отменен и назначена переигровка на нейтральном поле.
Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России дисквалифицировал на 2,5 года главных тренеров «Водника» и «Байкала-Энергии». Нападающий «Водника» Олег Пивоваров, забивший 11 голов в свои ворота, был отстранен от соревнований на полгода. Клубы также были оштрафованы на 300 тысяч рублей каждый.