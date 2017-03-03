«Водник» снова сыграл с «Байкалом-Энергией». В свои ворота никто не забил

Матч-переигровка между «Водником» и «Байкалом-Энергией» в рамках чемпионата России по хоккею с мячом завершился со счетом 3:4.

В ходе матча, проходившего на нейтральном поле в подмосковном Обухове, не было зафиксировано ни одного гола в свои ворота.

Онлайн-трансляцию матча вел «Спорт-Экспресс»