Минспорт начал проверку хоккейного матча, где все 20 голов забили в свои ворота

Министерство спорта России начало проверку матча по хоккею с мячом между иркутским «Байкалом-Энергией» и архангельским «Водником», в котором все голы команды забили в собственные ворота.

«Там уже и расследовать особо нечего, потому что и так все понятно. Уже в Youtube размещен этот „цирк“, который происходил во время матча», — заявил глава ведомства Павел Колобков.

Он добавил, что за это должны ответить руководители команд, игроки, тренеры и судьи. Колобков также призвал глав регионов отреагировать на поведение команд, которые финансируются из бюджетов.