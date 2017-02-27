Минспорт начал проверку хоккейного матча, где все 20 голов забили в свои ворота

Интерфакс
08:28, 27 февраля 2017
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Министерство спорта России начало проверку матча по хоккею с мячом между иркутским «Байкалом-Энергией» и архангельским «Водником», в котором все голы команды забили в собственные ворота.

«Там уже и расследовать особо нечего, потому что и так все понятно. Уже в Youtube размещен этот „цирк“, который происходил во время матча», — заявил глава ведомства Павел Колобков.

Он добавил, что за это должны ответить руководители команд, игроки, тренеры и судьи. Колобков также призвал глав регионов отреагировать на поведение команд, которые финансируются из бюджетов.

«Водник» — «Байкал-Энергия», 26 февраля 2017 года
VODNIK TV
Матч «Байкала-Энергии» с «Водником» состоялся 26 февраля, иркутская команда была признана победителем со счетом 11:9. По одной из версий, это могло быть сделано для того, чтобы «Водник» вышел на более слабую команду в плей-офф российского первенства.
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