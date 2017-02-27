Результат матча с 20 автоголами отменен. «Водник» и «Байкал-Энергия» сыграют заново

Федерация хоккея с мячом России
11:11, 27 февраля 2017
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Федерация хоккея с мячом России отменила результат матча архангельского «Водника» с иркутским «Байкалом-Энергией», во время которого все голы команды забили в собственные ворота.

Контрольно-дисциплинарная комиссия решила, что матч будет переигран 3 марта на нейтральном поле. Помимо этого представителей клубов вызвали на расширенное заседание комиссии.

«Байкал-Энергия» выступил с обращением к болельщикам, в котором клуб принес извинения за произошедшее на матче. Игроки, как отмечается, выбрали «модель поведения» на поле «исходя из текущей турнирной ситуации». Иркутский клуб заметил, что «Водник» первым «отказался от борьбы, а затем начал решать свои турнирные задачи, забивая мячи в свои ворота».

«Поверьте, ситуация была шокирующей и в этих условиях было принято скоропалительное решение, все последствия которого команда осознала лишь после финального свистка. Конечно же, ввязываться в эту авантюру нам ни в коем случае не следовало, надо было просто доиграть этот злополучный матч. Виноваты, поддались на провокацию», — написали представители «Байкала-Энергии», пообещав принять «самые жесткие меры».

«Водник» — «Байкал-Энергия», 26 февраля 2017 года
VODNIK TV
Матч «Водника» с «Байкалом-Энергией» состоялся 26 февраля в Архангельске. «Водник» забил в свои ворота 11 мячей, а иркутская команда — 9.
Глава Минспорта России Павел Колобков назвал произошедшее «цирком» и призвал принять меры против всех участников матча, в том числе судей.
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