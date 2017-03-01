Нападающего «Водника» Олега Пивоварова отстранили на полгода. Он забил в свои ворота 11 голов

На заседании КДК не присутствовали ни Пивоваров, ни начальник команды Дмитрий Минин, ни старший тренер Николай Ярович. Решения по Минину и Яровичу пока не приняты.

Поводом для санкций стал матч «Водника» с «Байкалом-Энергией», в котором Пивоваров забил 11 голов в собственные ворота.

Матч между «Водником» и «Байкалом-Энергией» состоялся 26 февраля в Архангельске. Встреча завершилась со счетом 11:9 в пользу «Байкала-Энергии», но результат был отменен, так как все голы были забиты командами в свои ворота.

Начальник «Водника» Дмитрий Минин заявил , что Пивоваров забивал мяч в свои ворота по его распоряжению. Он назвал это ответом на «беззаконные действия Федерации хоккея с мячом России».

Главных тренеров обеих команд после матча дисквалифицировали на два с половиной года, клубы оштрафовали на 300 тысяч рублей каждый. Повторная встреча должна состояться 3 марта в Подмосковье.