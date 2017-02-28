Хоккеисты «Водника» забили 11 голов в свои ворота по указанию начальника команды

Начальник команды «Водник», глава Федерации хоккея с мячом Архангельской области Дмитрий Минин заявил, что хоккеисты забивали голы в свои ворота в матче с иркутским «Байкалом-Энергией» по его указанию.

Минин выступил на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Федерации хоккея с мячом России. Свои действия он объяснил несогласием с политикой федерации.

Ранее Минин распространил заявление, в котором пожаловался на «беззаконные действия Федерации хоккея с мячом России». «Федерация перед каждым матчем диктует свою волю — кому выиграть, а кому проиграть. Призеров как взрослых, так и детских турниров определяет федерация. Мы против этого произвола», — заявил начальник «Водника».

Минин также отметил, что федерация не согласовывает с клубами регламент чемпионата России и не отчитывается о расходах — притом что получает взносы от клубов.

«Я хочу попросить прощения у ветеранов, у болельщиков за ту ситуацию, которая произошла накануне. Но дальше молчать нельзя. Федерация убивает хоккей с мячом в России» — заявил Минин.