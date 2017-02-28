Главные тренеры «Водника» и «Байкал-Энергии» дисквалифицированы после матча с 20 автоголами
Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России дисквалифицировал на 2,5 года главных тренеров «Водника» и «Байкал-Энергии».
Об этом сообщил ответственный секретарь Федерации хоккея с мячом России Анатолий Степанов по итогам заседания комитета. Оба клуба также оштрафованы на 300 тысяч рублей, добавил он.
Пост главного тренера «Водника» занимает Игорь Галанович, а «Байкал-Энергию» тренирует Евгений Ерахтин.
Контрольно-дисциплинарный комитет, сообщил Степанов, 1 марта рассмотрит дела начальника команды «Водник» Дмитрия Минина, игрока Олега Пивоварова, забившего в свои ворота 11 мячей, и старшего тренера Николая Еровича.
26 февраля в Архангельске состоялся матч местного «Водника» и иркутского клуба «Байкал-Энергия». Встреча завершилась со счетом 11:9. Все голы команды забили в свои ворота. Предположительно, это было сделано для того, чтобы «Водник» вышел на более слабую команду в плей-офф чемпионата России.
Результаты матча были аннулированы. Переигровка назначена на 3 марта на нейтральном поле.
Собственную проверку матча с 20 автоголами проводит Минспорт. Глава министерства Павел Колобков назвал встречу «Водника» и «Байкал-Энергии» «цирком».