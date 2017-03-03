ФБК собрал миллион рублей пожертвований за сутки после выхода расследования про Медведева
В Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) поступили пожертвования на сумму 1,1 миллиона рублей за сутки, прошедшие после публикации расследования о «тайной империи Дмитрия Медведева». Об этом сообщил основатель фонда Алексей Навальный.
Фильм про Медведева, снятый ФБК, на момент написания этой заметки набрал почти 2,4 миллиона просмотров на YouTube.
В расследовании ФБК рассказывается о некоммерческих фондах, которыми управляют люди из окружения премьер-министра России Дмитрия Медведева. Эти фонды владеют особняками, яхтами и виноградниками. Общую сумму полученных ими денег ФБК оценивает в 70 миллиардов рублей. Как выяснили авторы расследования, деньги перечисляли российские миллиардеры, в том числе Алишер Усманов.
В конце 2015 года ФБК выпустил расследование об окружении генпрокурора Юрия Чайки. Примерно через три недели после его публикации Навальный рассказывал, что благодаря этому расследованию фонд собрал пожертвования на сумму около 3,5 миллионов рублей.