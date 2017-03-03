ФБК собрал миллион рублей пожертвований за сутки после выхода расследования про Медведева

В Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) поступили пожертвования на сумму 1,1 миллиона рублей за сутки, прошедшие после публикации расследования о «тайной империи Дмитрия Медведева». Об этом сообщил основатель фонда Алексей Навальный.

Фильм про Медведева, снятый ФБК, на момент написания этой заметки набрал почти 2,4 миллиона просмотров на YouTube.