Киноакадемия извинилась за ошибку с «Оскаром» за лучший фильм

Американская киноакадемия принесла извинения за ошибку во время церемонии вручения премии «Оскар», когда победителем в номинации «лучший фильм» вместо «Лунного света» был объявлен «Ла-Ла Ленд».

В опубликованном заявлении говорится, что Киноакадемия приносит свои извинения авторам «Лунного света» и «Ла-Ла Ленда», отмечая «изящество», которое они проявили в столь непростых обстоятельствах.

Киноакадемия также принесла свои извинения актерам Уоррену Битти и Фей Данауэй, которым достался конверт с неправильным названием фильма-победителя, кинематографистам и зрителям церемонии.

Ошибка, говорится в обращении, произошла по вине компании PricewaterhouseCoopers, подводящей результаты голосования.

Киноакадемия проводит расследование всех обстоятельств произошедшего, по итогам которого будут разработаны меры, необходимые для того, чтобы подобное не повторилось, подчеркивается в заявлении.