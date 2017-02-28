Киноакадемия извинилась за ошибку с «Оскаром» за лучший фильм

The Oscars
07:07, 28 февраля 2017
Надежный источник

Американская киноакадемия принесла извинения за ошибку во время церемонии вручения премии «Оскар», когда победителем в номинации «лучший фильм» вместо «Лунного света» был объявлен «Ла-Ла Ленд».

В опубликованном заявлении говорится, что Киноакадемия приносит свои извинения авторам «Лунного света» и «Ла-Ла Ленда», отмечая «изящество», которое они проявили в столь непростых обстоятельствах.

Киноакадемия также принесла свои извинения актерам Уоррену Битти и Фей Данауэй, которым достался конверт с неправильным названием фильма-победителя, кинематографистам и зрителям церемонии.

Ошибка, говорится в обращении, произошла по вине компании PricewaterhouseCoopers, подводящей результаты голосования.

Киноакадемия проводит расследование всех обстоятельств произошедшего, по итогам которого будут разработаны меры, необходимые для того, чтобы подобное не повторилось, подчеркивается в заявлении.

На церемонии вручения премии «Оскар», прошедшей в Лос-Анджелесе вечером 26 февраля, со сцены был объявлен неправильный победитель в главной номинации — «лучший фильм». Вместо «Лунного света», завоевавшего эту награду, победителем был назван «Ла-Ла Ленд».
Вину за произошедшее взяла на себя компания PricewaterhouseCoopers, объявившая, что речь идет об ошибке ее сотрудников.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться