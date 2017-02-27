Компания PwC взяла на себя ответственность за ошибку на вручении «Оскара»

Ошибка на церемонии вручения премии «Оскар», в результате которой победителем в номинации «Лучший фильм» был объявлен «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла, произошла по вине компании PricewaterhouseCoopers.

Международная аудиторская фирма, в которой хранятся конверты с именами победителей, распространила заявление, в котором признала, что ее сотрудники допустили ошибку. Компания начала расследование, чтобы установить причины инцидента. Текст опубликован на сайте Американской киноакадемии.

В заявлении приносятся извинения командам фильмов «Ла-Ла Ленд» и «Лунный свет» (именно эта картина на самом деле получила приз за лучший фильм), а также перед актерами Уорреном Битти и Фэй Данауэй, которые объявляли номинацию. В тексте отмечается «изящество», с которым Американская киноакадемия, телеканал ABC и ведущий церемонии Джимми Киммел вышли из неловкого положения.