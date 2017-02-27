Компания PwC взяла на себя ответственность за ошибку на вручении «Оскара»

The Oscars
10:40, 27 февраля 2017
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Ошибка на церемонии вручения премии «Оскар», в результате которой победителем в номинации «Лучший фильм» был объявлен «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла, произошла по вине компании PricewaterhouseCoopers.

Международная аудиторская фирма, в которой хранятся конверты с именами победителей, распространила заявление, в котором признала, что ее сотрудники допустили ошибку. Компания начала расследование, чтобы установить причины инцидента. Текст опубликован на сайте Американской киноакадемии.

В заявлении приносятся извинения командам фильмов «Ла-Ла Ленд» и «Лунный свет» (именно эта картина на самом деле получила приз за лучший фильм), а также перед актерами Уорреном Битти и Фэй Данауэй, которые объявляли номинацию. В тексте отмечается «изящество», с которым Американская киноакадемия, телеканал ABC и ведущий церемонии Джимми Киммел вышли из неловкого положения.

«Мы приносим искренние извинения [командам фильмов] „Лунный свет“ и „Ла-Ла Ленд“, Уоррену Битти, Фэй Данауэй и зрителями премии „Оскар“ за ошибку, допущенную при вручении приза за лучший фильм. Ведущим дали неправильный конверт. Ошибку исправили, как только это стало понятно. Сейчас мы устанавливаем, как это могло случиться, и выражаем свое глубочайшее сожаление» (англ. яз.).

The Oscars
Церемония вручения премии «Оскар» прошла в США в ночь на 27 февраля. В ходе объявления награды за лучший фильм актер Уоррен Битти и актриса Фэй Данауэй объявили, что приз достается «Ла-Ла Ленду». Продюсеры фильма вышли на сцену и приняли награду. Когда стало понятно, что произошла ошибка, продюсер Джордан Хоровиц объявил настоящего победителя и передал статуэтку режиссеру «Лунного света» Барри Дженкинсу.
«Ла-Ла Ленд» в результате получил шесть премий «Оскар», «Лунный свет» — три.

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