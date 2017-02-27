«Оскар-2017»: лучшим фильмом назвали «Лунный свет». Это хорошо? Антон Долин рассказывает о перезагрузке главной кинопремии мира

В Лос-Анджелесе прошла 89-я церемония вручения премии «Оскар». Фильм Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд», представленный в 14 номинациях, получил только шесть наград, а лучшей картиной года признали «Лунный свет» Барри Дженкинса. Лучшей актрисой стала Эмма Стоун, а лучшим актером — Кейси Аффлек. О победителях главной кинопремии мира и справедливости распределения наград рассказывает кинокритик «Медузы» Антон Долин.

В 2017 году церемонию изо всех сил старались оживить, впустив в ее сценарий и режиссуру живую непричесанную реальность. Твитов, отправленных прямо со сцены президенту Дональду Трампу, и дурацких шуток ведущего Джимми Киммела над его старым приятелем Мэттом Дэймоном показалось недостаточно. Тогда с потолка полетели кульки со сластями, а в зал впустили туристов с обзорной экскурсии по Лос-Анджелесу. Это стало сюрпризом для группки перепуганных обывателей, бросившихся делать селфи с опешившим Дензелом Вашингтоном. Мимо Мерил Стрип ведущий провел их со словами «Эта актриса переоцененная, идем дальше»; зал неловко хохотал, туристы пытались на ходу поцеловать диве руку.

Реальность ответила звездам Голливуда по-своему. В финале — во время объявления лучшего фильма года — случился невообразимый конфуз: вместо «Лунного света» приглашенный на сцену дуэт, Уоррен Битти и Фэй Данауэй, назвал другой фильм — «Ла-Ла Ленд». Вот это был сюрприз посильнее падающих на голову конфет.

Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд» Фото: Dale Robinette

Беспрецедентный скандал с перепутанными (хочется надеяться, все-таки по небрежности, а не по злому умыслу) конвертами — это очень хорошо для «Оскара», о котором еще долго не забудут. Но и очень плохо: судача о казусе и представляя себе, каково было продюсерам «Ла-Ла Ленда», уже читавшим благодарности со сцены, собраться с силами и вслух признаться, что награда досталась не им, никто не задумается о главном — справедливости распределения статуэток.

Меж тем, раздали их практически идеально, давно такого на «Оскаре» не случалось. «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла уже установил рекорд (семь премий из семи возможных) на «Золотых глобусах» и по количеству «оскаровских» номинаций. Коллективное бессознательное академиков дружно сказало на это «хватит». В 2016 году что-то подобное случилось с Алехандро Гонсалесом Иньярриту, чей «Выживший» набрал много наград, включая престижный режиссерский «Оскар», но лучшим фильмом все-таки не стал. С другой стороны, ничем, кроме оскорбительной финальной путаницы, «Ла-Ла Ленд» обижен не был. Даже наоборот. На его счету победа в шести номинациях — больше, чем у любого конкурента; в том числе «Оскар» для блестящей Эммы Стоун и «Оскар» за режиссуру для самого Шазелла, отныне ставшего в свои 32 года самым молодым лауреатом в этой категории за всю историю премии. А у однокашника Шазелла, композитора Джастина Гурвица, и вовсе два «Оскара».

Кадр из фильма «Лунный свет» Фото: Plan B Entertainment / A24

Однако тихий и почти незаметный, особенно в России (где для многих ярлык «фильм о чернокожем гее» — уже приговор), «Лунный свет» Барри Дженкинса, тоже молодого и перспективного режиссера — ему 38 лет — концептуально для американской академии был важнее. Во-первых, надо было искупить вину за «чрезмерную белизну» 2016-го. Во-вторых, не ударяться так безудержно в жанровый эскапизм, вспомнить о социальных проблемах и политической повестке (в «Лунном свете» она не на поверхности, тем ценнее фильм и его победа). В-третьих, это попросту более самобытное, глубокое, сложное, тонкое кино, триумф чистого искусства, не прибегающего для решения своих задач к помощи звезд, любимых в народе жанров или больших бюджетов. И Дженкинса в результате тоже не обидели (хотя режиссерский приз ушел Шазеллу): у него награда за адаптированный сценарий, которую он получил совместно с драматургом Тареллом Элвином МакКрейни. Как утверждают злые языки, на самом деле сценарий создан Дженкинсом практически единолично, но проверить это невозможно, поскольку первоисточник — ранняя пьеса МакКрейни — до сих пор не издан. Актерские достижения «Лунного света» отмечены в лице Махершалы Али — и можно придираться, что это, дескать, «Оскар» «второго плана», но никакого первого в «Лунном свете» не существует в принципе.

Третий фильм-фаворит церемонии — небезупречная, но, безусловно, способная задеть за живое пролетарская трагедия Кеннета Лонергана «Манчестер у моря», — взяла два самых заслуженных приза: оригинальный сценарий для самого Лонергана и лучшая мужская роль для замечательного Кейси Аффлека. Наконец, фаворит голливудских староверов, смачная военная драма Мела Гибсона «По соображениям совести», получил два «Оскара» — за звук и монтаж. Режиссер же буквально сиял перед камерой — лучшей наградой для него стало возвращение в фавор из персон нон-грата.

Кадр из фильма «Манчестер у моря» Фото: Universal Pictures International

Мелькающие знакомые лица — те же Гибсон и Стрип, Дензел Вашингтон, Николь Кидман и многие-многие другие — не должны обмануть зрителя. «Оскар» отныне другой. По меньшей мере, громогласно заявил о намерении стать другим. Он выбирает молодых, а не ветеранов (которые, кстати, и перепутали конверты), ждет новых имен, тем и героев.

Осталось адаптироваться зрителям, что будет непросто. Ведь и сами долгожители Голливуда не знали, как себя вести и куда спрятать глаза, смеяться или нет, при виде стайки мужчин и женщин в футболках и шортах, затравленно поглядывающих на бриллианты и смокинги. Встреча с реальностью бывает довольно неуютной. Откупиться от нее всеми «Оскарами» на свете будет нелегко. Хотя очевидно, что авторы как минимум двух фильмов из числа победителей, «Лунный свет» и «Манчестер у моря», пытались сделать за всю академию именно это: заглянуть за баррикаду и посмотреть в лицо тем людям, для которых в Америке снимается кино.