Главные фотографии с «Оскара-2017» Джеки Чан с пандами, поющий Дуэйн Джонсон и победа «Лунного света»

В ночь на 27 февраля в Лос-Анджелесе прошла 89-я церемония вручения премии «Оскар». Премия запомнится неудавшимся рекордом мюзикла «Ла-Ла Ленд» (из 14 номинаций фильму Дамьена Шазелла удалось победить в шести) и путаницей на вручении главной награды: приз за лучший фильм, причитавшийся «Лунному свету» Барри Дженкинса, по ошибке чуть не вручили тому же «Ла-Ла Ленду». «Медуза» собрала фотографии самых важных моментов церемонии.