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Главные фотографии с «Оскара-2017» Джеки Чан с пандами, поющий Дуэйн Джонсон и победа «Лунного света»

Meduza
10:05, 27 февраля 2017

Джон Ледженд исполняет попурри из песен к фильму «Ла-Ла Ленд», получившему «Оскар» за лучшую музыку и лучшую песню

Robert Deutsch / USA TODAY Network / Sipa USA / Scanpix / LETA

В ночь на 27 февраля в Лос-Анджелесе прошла 89-я церемония вручения премии «Оскар». Премия запомнится неудавшимся рекордом мюзикла «Ла-Ла Ленд» (из 14 номинаций фильму Дамьена Шазелла удалось победить в шести) и путаницей на вручении главной награды: приз за лучший фильм, причитавшийся «Лунному свету» Барри Дженкинса, по ошибке чуть не вручили тому же «Ла-Ла Ленду». «Медуза» собрала фотографии самых важных моментов церемонии.

Джеки Чан появился на церемонии с двумя игрушечными пандами
Фото: Richard Shotwell / Invision / AP / Scanpix / LETA
Джастин Тимберлейк открывает 89-ю церемонию вручения премии «Оскар»
Фото: Lucy Nicholson / Reuters / Scanpix / LETA
Ведущий церемонии — Джимми Киммел
Фото: Chris Pizzello / Invision / AP / Scanpix / LETA
98-летняя математик из НАСА Кэтрин Джонсон — ее история легла в основу фильма «Скрытые фигуры»
Фото: Kevin Winter / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA
Актеры Сет Роген и Майкл Джей Фокс
Фото: Aaron Poole / AMPAS / EPA / Scanpix / LETA
Туристическая экскурсия на церемонии вручения премии «Оскар»
Фото: Robert Deutsch / USA TODAY Network / Sipa USA / Scanpix / LETA
Рестлер и актер Дуэйн Джонсон поет на церемонии премии «Оскар»
Фото: Lucy Nicholson / Reuters / Scanpix / LETA
Шарлиз Терон и Ширли Маклейн объявляют победителя в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»
Фото: Aaron Poole / AMPAS / EPA / Scanpix / LETA
Выступление певицы Сары Бареллис. На фоне — фотография актрисы Кэрри Фишер, умершей 27 декабря 2016 года
Фото: Kevin Winter / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA
Стинг исполняет песню The Empty Chair, которая звучала в документальном фильме «Джим: История Джеймса Фоули»
Фото: Robert Deutsch / USA TODAY Network / Sipa USA / Scanpix / LETA
Ведущий церемонии Джимми Киммел и актер Санни Павар изображают сцену из мультфильма «Король Лев»
Фото: Robert Deutsch / USA TODAY Network / Sipa USA / Scanpix / LETA
Кейси Аффлек принимает награду за лучшую мужскую роль (фильм «Манчестер у моря»)
Фото: Lucy Nicholson / Reuters / Scanpix / LETA

Эмма Стоун получает статуэтку за лучшую женскую роль (фильм «Ла-Ла Ленд»)
Фото: Aaron Poole / AMPAS / EPA / Scanpix / LETA
Актриса Холли Берри вручает статуэтку за лучшую режиссерскую работу автору «Ла-Ла Ленда» Дэмьену Шазеллу
Фото: Christopher Polk / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA
Команда «Ла-Ла Ленда» по ошибке получает награду за лучший фильм
Фото: Aaron Poole / AMPAS / EPA / Scanpix / LETA
Продюсер «Ла-Ла Ленда» Джордан Хоровиц объявляет настоящего победителя в номинации «Лучший фильм» — картину «Лунный свет» Барри Дженкинса
Фото: Aaron Poole / AMPAS / EPA / Scanpix / LETA
Продюсер «Ла-Ла Ленда» Джордан Хоровиц обнимает режиссера «Лунного света» Барри Дженкинса
Фото: Aaron Poole / AMPAS / EPA / Scanpix / LETA
Барри Дженкинс со своей статуэткой за лучший фильм
Фото: Lucy Nicholson / Reuters / Scanpix / LETA

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