Bloomberg: Кремль велел государственным СМИ поменьше говорить о Трампе

Администрация президента России потребовала от государственных СМИ выпускать поменьше «льстивых» материалов о новом президенте США Дональде Трампе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три неназванных источника.

Как отмечает агентство, в российском руководстве растут опасения, что политика Трампа в отношении России будет не такой дружественной, как предполагалось.

Один из источников Bloomberg сообщил, что в Кремле объясняют свое распоряжение падающим интересом аудитории к процессу смены власти в США.

Журналист Константин Эггерт ранее сообщил, что сотрудникам ВГТРК поступило указание свести к минимуму освещение событий в США. Эггерт ссылался на свою знакомую, работающую в государственном медиахолдинге.