Bloomberg: Кремль велел государственным СМИ поменьше говорить о Трампе

Bloomberg
15:33, 16 февраля 2017
Требует подтверждения

Администрация президента России потребовала от государственных СМИ выпускать поменьше «льстивых» материалов о новом президенте США Дональде Трампе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три неназванных источника.

Как отмечает агентство, в российском руководстве растут опасения, что политика Трампа в отношении России будет не такой дружественной, как предполагалось.

Один из источников Bloomberg сообщил, что в Кремле объясняют свое распоряжение падающим интересом аудитории к процессу смены власти в США.

Журналист Константин Эггерт ранее сообщил, что сотрудникам ВГТРК поступило указание свести к минимуму освещение событий в США. Эггерт ссылался на свою знакомую, работающую в государственном медиахолдинге.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил 14 февраля, что Дональд Трамп рассчитывает на возвращение Крыма в состав Украины. Президент США вскоре опубликовал твит, в котором говорится, что «Россия забрала Крым» во время правления Барака Обамы. «Был ли Обама слишком мягким по отношению к России?» — задал вопрос новый президент.
Глава Пентагона Джим Мэттис 16 февраля заявил, что США не готовы к военному сотрудничеству с Россией. Госсекретарь США после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым сказал, что американская администрация будет сотрудничать с Россией, когда это будет выгодно Америке.

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