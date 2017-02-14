Белый дом: Трамп ждет, что Россия вернет Крым Украине

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на возвращение Крыма в состав Украины.

«Президент Трамп очень ясно дал понять, что он ждет от правительства России деэскалации насилия на Украине и возвращения Крыма», — сказал Спайсер, комментируя увольнение советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, которое было связано с контактами чиновника с российским послом.

«Ирония в том, что Трамп невероятно жестко ведет себя с Россией. Он продолжает касаться проблемы Крыма, который предыдущая администрация позволила России захватить», — заявил Спайсер.

Он напомнил, что назначенная Трампом постпред США в ООН Никки Хейли выступала с осуждением действий РФ на Украине.

Спайсер подчеркнул, что Трамп в то же время рассчитывает поддерживать хорошие отношения с Россией.

Пресс-секретарь рассказал, что решение об увольнении Флинна было принято не из-за того, что советник поступил неправильно, а из-за утраты Трампом доверия к нему. Причиной для этого стала возможность того, что Флинн ввел в заблуждение вице-президента США или «забыл о ключевых подробностях важного разговора».