Володин: заявление о Крыме противоречит предвыборным обещаниям Трампа

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что заявления Белого дома США о возвращении Крыма Украине противоречат предвыборным обещаниям президента Дональда Трампа.

«Дождемся прямых слов президента США. И вообще необходимо исходить из исполнения предвыборных программ», — заявил Володин утром 15 февраля на заседании Госдумы. Он напомнил, что Трамп в ходе предвыборной кампании обещал выстроить отношения с Россией.

«Крым — это часть России. Любые разговоры, кто ведет в отношении отчуждения нашей территории… это посягательство на нашу целостность, на нашу территорию», — сказал Володин. Спикер также призвал не реагировать на то, что «какой-то там пресс-секретарь что-то сказал».