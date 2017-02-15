Володин: заявление о Крыме противоречит предвыборным обещаниям Трампа
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что заявления Белого дома США о возвращении Крыма Украине противоречат предвыборным обещаниям президента Дональда Трампа.
«Дождемся прямых слов президента США. И вообще необходимо исходить из исполнения предвыборных программ», — заявил Володин утром 15 февраля на заседании Госдумы. Он напомнил, что Трамп в ходе предвыборной кампании обещал выстроить отношения с Россией.
«Крым — это часть России. Любые разговоры, кто ведет в отношении отчуждения нашей территории… это посягательство на нашу целостность, на нашу территорию», — сказал Володин. Спикер также призвал не реагировать на то, что «какой-то там пресс-секретарь что-то сказал».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп «очень ясно дал понять, что он ждет от правительства России деэскалации насилия на Украине и возвращения Крыма». Он добавил, что предыдущая администрация Барака Обамы «позволила России захватить» Крым.
В ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что не одобряет политику России на Украине, но отмечал, что попытка вернуть Крым может привести к Третьей мировой войне.