Белый дом хочет, чтобы Россия вернула Крым Украине. Дональд Трамп правда нарушает свое «предвыборное обещание»?

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер заявил, что Белый дом рассчитывает на возвращение Крыма Украине. Это самое резкое заявление команды Трампа по поводу российско-украинских отношений — и за время президентства Трампа, и за всю предвыборную кампанию. Российские власти пытаются принизить значение этого заявления: спикер Госдумы Вячеслав Володин, например, предлагает дождаться слов самого Трампа, поскольку «какой-то там пресс-секретарь что-то сказал», и его слова могут не отражать позицию президента США. «Медуза» напоминает, что говорили члены команды Трампа и сам президент о Крыме и его присоединении к России.

Что сказал Белый дом?

Шон Спайсер, пресс-секретарь президента США: «Вся ирония с этой ситуацией [ советника президента США Майкла Флинна] в том, что президент максимально жестко относится к России. Он продолжает поднимать вопрос Крыма, который Россия захватила при попустительстве предыдущей администрации. Его посол в ООН Никки Хэли в первый день работы решительно осудила оккупацию Крыма в Совете безопасности ООН. Как сказала тогда посол Хэли, „плачевная ситуация на востоке Украины требует ясного и решительного осуждения действий России“.

Президент Трамп ясно дал понять, что рассчитывает от России деэскалации насилия на востоке Украины и возвращения Крыма. В то же время он рассчитывает наладить отношения с Россией и хочет этого, в отличие от предыдущих администраций, чтобы мы могли вместе решать мировые проблемы, такие как терроризм и „Исламское государство“».

Как отреагировали в России?

Спикер Госдумы Вячеслав Володин (цитата по «Интерфаксу»): «Давайте мы прекратим разговоры, обсуждая различные заявления в отношении Крыма. Крым — это часть России. И любые разговоры, кто ведет в отношении отчуждения нашей территории, — а Крым это часть России, — это на нашу целостность, на нашу территорию.

Не надо эту тему вообще поднимать. Какой-то там пресс-секретарь что-то сказал… Послушайте, еще кто-то что-то скажет. Предвыборную программу надо выполнять, в предвыборной программе было все сказано — урегулирование отношений с Россией, с Китаем, борьба с терроризмом, когда предвыборную программу будут выполнять, будет все нормально».

Володин и Спайсер о Крыме Meduza

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (цитата по «Интерфаксу»): «Пресс-секретарь Белого дома сделал заявление о том, что Россия должна вернуть Крым. Мы слишком рано решили, при безусловной нашей симпатии к конструктивной риторике президента Трампа, что он вроде бы какой-то пророссийский, он — проамериканский. Он просто воспользовался на определенном этапе настроениями одноэтажной Америки.

Мы, безусловно, будем выстраивать конструктивные отношения с Вашингтоном, но очень медленно, мало-помалу, и, безусловно, мы должны быть готовы к таким заявлениям Трампа. Но, с другой стороны, мы не должны драматизировать и думать о том, что предвыборная и поствыборная риторика как-то расходится с делом, а то, что будет происходить на деле, мы увидим через несколько недель, может быть, месяцев».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по RT): «Что касается возвращения Крыма, эта тема не будет обсуждаться, ибо она не может обсуждаться. Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с зарубежными партнерами. Мы также рассчитываем на то, что все-таки контакты будут налажены, и нам представится возможность по-деловому, спокойно и конструктивно доносить свою аргументацию до американских партнеров. Президент России весьма терпеливо и последовательно разъясняет своим партнерам и собеседникам причины, которые привели к тому, что крымчане приняли решение искать защиту у России и стать ее частью».

Что говорил Трамп о Крыме раньше?

Дональд Трамп, 27 июля 2016 года: [В ответ на вопрос о том, признает ли Трамп Крым российской территорией и снимет ли санкции] «Мы посмотрим. Да, мы посмотрим».

Дональд Трамп, 31 июля 2016 года: «Я посмотрю на ситуацию [с Крымом]. Но знаете, жители Крыма, насколько я слышал, хотели бы быть с Россией, чем там, где они были. На это тоже нужно обратить внимание. Просто для понимания, это все произошло при администрации Обамы, и на Украине хаос, и Крым захватили. Я справлюсь лучше, и мои отношения с Россией будут лучше».

Дональд Трамп, 1 августа 2016 года: «Россия не пойдет на Украину, но они уже на Украине, сказали мне. Я сказал — да, [присоединение Крыма] было два года назад. Вы что, хотите все вернуть и начать третью мировую войну?»

Госсекретарь Рекс Тиллерсон, 11 января 2017-го: «Мы должны ясно смотреть на свои отношения с Россией. Россия представляет угрозу, но действия по достижению своих интересов можно предсказать. Она вторглась на Украину и отняла Крым. Поддерживала сирийские силы, которые грубо нарушают правила ведения войны. Наши союзники в НАТО правы, когда опасаются набирающую сил Россию».

Посол США в ООН Никки Хэли, 3 февраля 2017-го: «США продолжают осуждать оккупацию Крыма со стороны России и требуют ее немедленного прекращения. Крым — часть Украины. Наши санкции против России, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над полуостровом».

Уже после публикации материала Дональд Трамп написал в твиттере: «Россия ЗАБРАЛА Крым при администрации Обамы. Был ли Обама слишком мягок с Россией?»