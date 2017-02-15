Трамп: Россия «забрала» Крым при президенте Обаме

Президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия забрала Крым» во время правления его предшественника Барака Обамы. «Был ли Обама слишком мягким по отношению к России?» — написал Трамп в своем твитере.

Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017

В другой записи в твитере Трамп категорически отверг подозрения в его связи с российским спецслужбами. Подобные предположения, написал он, являются «нонсенсом и попыткой прикрыть многочисленные промахи, допущенные во время провальной кампании Хиллари Клинтон».

При этом президент США заявил, что издания The New York Times и The Washington Post, написавшие о контактах Майкла Флинна, занимавшего пост советника Трампа по национальной безопасности, нелегально получили информацию от американских спецслужб, которую использовали для своих публикаций.