Песков прокомментировал указание СМИ поменьше показывать Трампа. Словами самого Трампа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал «полной ерундой» сообщения о том, что Кремль распорядился сократить освещение американского лидера Дональда Трампа в российских СМИ.

«Это полная ерунда. Дело в том, что и каналы, и наши СМИ абсолютно самостоятельно определяют свою редакционную политику. Подобные утверждения — это очередные fake news», — сказал Песков.

Выражение fake news (англ. ложные новости) регулярно использует сам Трамп, характеризуя сообщения СМИ, как в публичных выступлениях, так и в твиттере.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что в российском руководстве «никогда не носили розовые очки и никогда не питали излишних иллюзий» по поводу новой американской администрации.