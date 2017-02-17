Песков прокомментировал указание СМИ поменьше показывать Трампа. Словами самого Трампа

Интерфакс
12:35, 17 февраля 2017
Надежный источник

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал «полной ерундой» сообщения о том, что Кремль распорядился сократить освещение американского лидера Дональда Трампа в российских СМИ.

«Это полная ерунда. Дело в том, что и каналы, и наши СМИ абсолютно самостоятельно определяют свою редакционную политику. Подобные утверждения — это очередные fake news», — сказал Песков.

Выражение fake news (англ. ложные новости) регулярно использует сам Трамп, характеризуя сообщения СМИ, как в публичных выступлениях, так и в твиттере.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что в российском руководстве «никогда не носили розовые очки и никогда не питали излишних иллюзий» по поводу новой американской администрации.

16 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента РФ потребовала от государственных СМИ сократить количество «льстивых» материалов о Трампе. Это объяснялось тем, что руководство России посчитало политику президента США не такой дружественной, как ожидалось ранее.
Перед этим несколько российских политиков раскритиковали заявление Белого дома США о том, что Россия должна вернуть Украине Крым. Сам Трамп написал в твиттере, что Россия «забрала» Крым при прежней администрации США.

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