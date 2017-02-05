Русской православной церкви передали Сампсониевский собор в Санкт-Петербурге

«Фонтанка» отмечает, что на церемонии не было митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. По данным издания, это связано с натянутыми отношениями между РПЦ и музеем.

В Санкт-Петербурге 5 февраля состоялась официальная церемония передачи Сампсониевского собора Русской православной церкви. Ключи от храма архимандриту Серафиму (Шкредю) вручил директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров. Весь процесс передачи храма РПЦ занял два года.

Документальное решение о передаче храма церкви было утверждено в конце августа 2016 года. Кроме самого собора, РПЦ передается колокольня, часовня и Юбилейный домик. Пользоваться этими объектами РПЦ будет на протяжении 49 лет.

Изначально в музей «Исаакиевский собор» входили четыре храма: помимо самого Исаакия, это Смольный и Сампсониевский соборы, а также Спас-на-Крови. Смольный был передан РПЦ в 2016 году.

В 2017 году губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко объявил, что город намерен передать РПЦ и Исаакиевский собор. Предполагается , что РПЦ будет пользоваться им также в течение 49 лет. Решение администрации Санкт-Петербурга вызвало недовольство многих горожан, в том числе директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. В конце января на митинг против передачи собора РПЦ пришли около двух тысяч человек.

Сампсониевский собор построен в первой половине XVIII века. В музей «Исаакиевский собор» он вошел в 1984 году, после чего в нем начались ремонтные и реставрационные работы. Как музей он был открыт в 2000 году, а в 2002-м в нем впервые после долгого перерыва состоялась божественная литургия.