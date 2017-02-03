Лукашенко: мы обойдемся без российской нефти

Белоруссия обойдется без российской нефти, заявил президент этой страны Александр Лукашенко.

«Зачем хвататься за живое, зачем нас брать за горло. Понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно», — сказал он.

Президент охарактеризовал спор между странами, связанный с поставками нефти и газа, как «издевательство» со стороны РФ. По его мнению, именно этот вопрос спровоцировал эскалацию, в результате которой Россия объявила о создании пограничной зоны на границе с Белоруссией.