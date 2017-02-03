Лукашенко: мы обойдемся без российской нефти
Белоруссия обойдется без российской нефти, заявил президент этой страны Александр Лукашенко.
«Зачем хвататься за живое, зачем нас брать за горло. Понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно», — сказал он.
Президент охарактеризовал спор между странами, связанный с поставками нефти и газа, как «издевательство» со стороны РФ. По его мнению, именно этот вопрос спровоцировал эскалацию, в результате которой Россия объявила о создании пограничной зоны на границе с Белоруссией.
Россия обвиняет Белоруссию в задолженности за поставки российского газа в размере около 550 миллионов долларов. Белоруссия считает, что Россия поставляет ей газ по завышенным ценам и настаивает на их снижении. Из-за задолженности РФ сократила поставки в Белоруссию беспошлинной нефти. Белоруссия повысила цены на транзит российской нефти.
В январе Белоруссия объявила о введении безвизового режима для граждан 80 стран, прибывающих в страну через международный аэропорт Минска с краткосрочным визитом. 1 февраля стало известно, что ФСБ России решило установить на границе с Белоруссией пограничную зону. Власти Белоруссии заявили, что это противоречит двусторонним соглашениям.