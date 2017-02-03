Президент Белоруссии обвинил РФ в нарушении соглашения о госгранице и призвал отменить приказ ФСБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что директор ФСБ России Александр Бортников «одним росчерком пера» перечеркнул межгосударственное соглашение по границе.

«Существуют межгосударственные договоры и соглашения, и один какой-то министр, пусть даже сильный, фсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ», — сказал Лукашенко.

Со своей стороны, подчеркнул он, Белоруссия «ни одного договора не нарушила». Россия же, по словам Лукашенко, «пинает их [двусторонние соглашения] в хвост и в гриву».

Решение России об установке погранзоны президент Белоруссии назвал «чисто политическим выпадом» и призвал отменить соответствующий приказ ФСБ.

«Вот эти бездумные нескоординированные шаги, которые только ухудшают наши отношения, этого делать нельзя! Нам надо вернуться. Хватает у нас проблем и в России», — сказал Лукашенко.