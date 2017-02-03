Президент Белоруссии обвинил РФ в нарушении соглашения о госгранице и призвал отменить приказ ФСБ

Интерфакс
09:22, 3 февраля 2017
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что директор ФСБ России Александр Бортников «одним росчерком пера» перечеркнул межгосударственное соглашение по границе.

«Существуют межгосударственные договоры и соглашения, и один какой-то министр, пусть даже сильный, фсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ», — сказал Лукашенко.

Со своей стороны, подчеркнул он, Белоруссия «ни одного договора не нарушила». Россия же, по словам Лукашенко, «пинает их [двусторонние соглашения] в хвост и в гриву».

Решение России об установке погранзоны президент Белоруссии назвал «чисто политическим выпадом» и призвал отменить соответствующий приказ ФСБ.

«Вот эти бездумные нескоординированные шаги, которые только ухудшают наши отношения, этого делать нельзя! Нам надо вернуться. Хватает у нас проблем и в России», — сказал Лукашенко.

1 февраля стало известно, что директор ФСБ Александр Бортников отдал приказ об установлении приграничной зоны с Белоруссией. Приказ поступил на регистрацию в Минюст 26 января, через 10 дней после этого он должен вступить в силу.
МИД Белоруссии 2 февраля заявил, что Россия приняла решение об установлении погранзоны, не предупредив об этом Минск. Такое решение, сообщили в белорусском МИДе, противоречит двусторонним соглашениям.
О существовании приказа об установлении погранзоны стало известно вскоре после того, как Белоруссия объявила о введении безвизового режима для граждан 80 стран, прибывающих в страну через международный аэропорт Минска с краткосрочным визитом.
Российская сторона напрямую не заявила, что введение погранзоны связано с безвизовым режимом, сообщив лишь, что контроль вводится для граждан третьих стран и никак не повлияет на передвижения россиян или белорусов.
Граница между РФ и Белоруссией, входящих в Союзное государство, до настоящего времени фактически отсутствовала, в частности, она не была определена никакими договорами.

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