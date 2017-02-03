Лукашенко поручил завести дело на главу Россельхознадзора

«Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит. Я скажу главное: первое — все эти Данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта», — заявил Лукашенко.