Россия не предупредила Белоруссию о создании пограничной зоны

Россия приняла решение об установлении погранзоны на границе с Белоруссией, не уведомив предварительно Минск. Об этом заявила глава пресс-службы МИД Белоруссии Мария Ваньшина.

Тот факт, что Россия ввела погранзону, не предупредив Минск, противоречит «всем существующим договоренностям, регулирующим охрану государственных границ двух стран и порядок их пересечения», — сообщила Ваньшина.

«У многих складывается впечатление, что эти действия ведут к восстановлению полноценного контроля на белорусско-российской границе, отмененного более двадцати лет назад. А это идет вразрез с целым рядом существующих договоренностей», — сказала представитель МИД.

При этом Ваньшина отметила, что «сейчас не стоит драматизировать ситуацию», добавив, что МИД изучает решение России о введении погранзоны.