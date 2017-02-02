Россия не предупредила Белоруссию о создании пограничной зоны

БЕЛТА
12:12, 2 февраля 2017
Надежный источник

Россия приняла решение об установлении погранзоны на границе с Белоруссией, не уведомив предварительно Минск. Об этом заявила глава пресс-службы МИД Белоруссии Мария Ваньшина.

Тот факт, что Россия ввела погранзону, не предупредив Минск, противоречит «всем существующим договоренностям, регулирующим охрану государственных границ двух стран и порядок их пересечения», — сообщила Ваньшина.

«У многих складывается впечатление, что эти действия ведут к восстановлению полноценного контроля на белорусско-российской границе, отмененного более двадцати лет назад. А это идет вразрез с целым рядом существующих договоренностей», — сказала представитель МИД.

При этом Ваньшина отметила, что «сейчас не стоит драматизировать ситуацию», добавив, что МИД изучает решение России о введении погранзоны.

1 февраля стало известно, что директор ФСБ Александр Бортников отдал приказ об установлении приграничной зоны с Белоруссией. Приказ, как выяснилось, был подписан Бортниковым в конце декабря. 26 января документ был зарегистрирован в Минюсте. Вступить в силу он должен 10 дней спустя. ФСБ приказ об установке пограничной зоны пока никак не прокомментировала.
В январе 2017 года Белоруссия объявила о введении безвизового режима для граждан 80 стран, прибывающих в страну через аэропорт Минска. Безвизовый режим вступит в силу в первой половине февраля.
Граница между РФ и Белоруссией, входящих в Союзное государство, до настоящего времени фактически отсутствовала, в частности, она не была определена никакими договорами.

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