Лукашенко: Россия испугалась, что Белоруссия уйдет на Запад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко связал обострение отношений с Россией с тем, что Москва опасается ухода Минска на Запад. Об этом он заявил на пресс-конференции 3 февраля.

По мнению Лукашенко, в руководстве России есть люди, чья позиция относительно Белоруссии расходится с позицией президента Владимира Путина. «В последнее время ситуация развивается неважно. Но еще раз подчеркиваю: силы там разные», — заметил белорусский президент. При этом Путин, по словам Лукашенко, «что-то, наверное, знает, но не решился сказать».