Лукашенко: Россия испугалась, что Белоруссия уйдет на Запад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко связал обострение отношений с Россией с тем, что Москва опасается ухода Минска на Запад. Об этом он заявил на пресс-конференции 3 февраля.
По мнению Лукашенко, в руководстве России есть люди, чья позиция относительно Белоруссии расходится с позицией президента Владимира Путина. «В последнее время ситуация развивается неважно. Но еще раз подчеркиваю: силы там разные», — заметил белорусский президент. При этом Путин, по словам Лукашенко, «что-то, наверное, знает, но не решился сказать».
Лукашенко выступил с критикой в адрес России после решения ФСБ восстановить на границе с Белоруссией режим пограничной зоны. В Москве заявили, что контроль вводится для граждан третьих стран и никак не повлияет на передвижения россиян или белорусов.
Ранее Белоруссия ввела безвизовый режим с 80 странами, в том числе с США и Евросоюзом. Граждане этих стран смогут без предварительного оформления документов находиться в Белоруссии до пяти дней.