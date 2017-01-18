На мужчину, у которого изъяли приемных детей, завели дело о побоях

Правоохранительные органы завели дело по статье побои (статья 116 УК РФ) в отношении отца приемных детей, которых в январе изъяли из семьи московские органы опеки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Фигурант дела — отец приемных детей», — заявил источник агентства. Официально правоохранительные органы о возбуждении дела не сообщали.

О возбуждении дела о побоях ранее сообщил «Лайфу» глава департамента соцзащиты Москвы Владимир Петросян, не уточняя, кто именно стал фигурантом дела. Адвокат семьи Евгений Смирнов заявил ТАСС, что недавно «общался со следователем» и «ни о каком деле речь не шла».

Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ Яна Лантратова рассказала «Интерфаксу», что во время общения с психологами «большинство детей очень сложно отзывались об отце, никто его не называл папой, они его очень сильно боялись, говорили о том, что он их бил».

«Впервые совпало мнение правоохранительных органов, психологов, правозащитников, экспертов, о том, что на данный момент до конца этих действий детям будет лучше не в семье», — заявила она.

Ранее Владимир Петросян сообщил, что власти Москвы решили расторгнуть родителями договор о приемной семье.