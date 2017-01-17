Мать, у которой отобрали 10 приемных детей, подала в суд на органы опеки и МВД

Жительница Москвы Светлана Дель, у которой забрали 10 приемных детей, подала в суд на органы опеки, управление соцзащиты и отдел полиции. Об этом сообщил адвокат Иван Павлов, представляющий ее интересы.

Дель просит Зеленоградский районный суд признать действия органов опеки и полиции, изъявших детей, незаконными. Истица также просит, чтобы суд распорядился вернуть ей детей.

Помимо обращения в суд, сообщил Павлов, представители Дель также направили заявления в больницу и Центр поддержки семьи и детства, где содержатся изъятые из семьи приемные дети, органы опеки и полицию.

В заявлениях Дель требует вернуть ей детей, а также сообщить о правовых основаниях их изъятия и удержания.