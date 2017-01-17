Мать, у которой отобрали 10 приемных детей, подала в суд на органы опеки и МВД

Интерфакс
14:29, 17 января 2017
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Жительница Москвы Светлана Дель, у которой забрали 10 приемных детей, подала в суд на органы опеки, управление соцзащиты и отдел полиции. Об этом сообщил адвокат Иван Павлов, представляющий ее интересы.

Дель просит Зеленоградский районный суд признать действия органов опеки и полиции, изъявших детей, незаконными. Истица также просит, чтобы суд распорядился вернуть ей детей.

Помимо обращения в суд, сообщил Павлов, представители Дель также направили заявления в больницу и Центр поддержки семьи и детства, где содержатся изъятые из семьи приемные дети, органы опеки и полицию.

В заявлениях Дель требует вернуть ей детей, а также сообщить о правовых основаниях их изъятия и удержания.

«Мы будем требовать объяснений, поскольку это совершенно беспрецедентная по своей брутальности ситуация. Мало того, что детей изъяли фактически по доносу — прошла почти неделя, и ни мать, ни юристы не увидели никаких документов, никакого обоснования законности этих действий», — сказал Павлов.

Интерфакс
13 января стало известно, что из приемной семьи в Москве органы опеки временно изъяли 10 детей, в том числе с ВИЧ-инфекцией. Всего в этой семье воспитываются 13 детей.
Причиной для изъятия детей, сообщила замглавы департамента труда и соцзащиты населения Москвы Татьяна Барсукова, стало подозрение в избиении отцом одного из детей. Следы побоев, по словам Барсуковой, заметили сотрудники детского сада, которые сообщили о случившемся в полицию и органы опеки.
Для расследования обстоятельств уполномоченный по правам детей при президенте РФ Анна Кузнецова создала специальную комиссию. Доследственную проверку действий органов опеки проводит региональное управление Следственного комитета.

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