Органы опеки забрали из приемной семьи 10 детей. И хотели забрать еще троих Отца подозревают в нанесении побоев ребенку

Московские органы опеки забрали у многодетной семьи 10 приемных детей — из 16. На теле одного из детей обнаружили синяки — в департаменте труда и социальной защиты решили, что отец бьет ребенка. По словам знакомых семьи, детей забрали сотрудники, которые не предъявили документы. Сейчас некоторые дети находятся в больнице, остальные — в социальных учреждениях. Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что пока родственникам родителей собираются вернуть только четверых детей, остальные будут находиться в реабилитационном центре, где их сможет навещать мать. «Медуза» рассказывает, что известно о произошедшем.

Органы опеки и попечительства Москвы 10 января забрали 10 приемных детей из приемной семьи, об этом стало известно 13 января. По словам заместителя главы департамента труда и социальной защиты столицы Татьяны Барсуковой, детей забрали ради их безопасности — сотрудники детского сада нашли на теле одного ребенка синяки. «[Сотрудниками соцзащиты] совместно с сотрудниками ОВД был засвидетельствован факт побоев со стороны отца», — сказала Барсукова. Два ребенка доставлены в социальные учреждения, восемь других в больницу — у них ВИЧ. Лечение они получали своевременно.

Всего в семье воспитываются 13 несовершеннолетних детей: над восемью оформлена опека, четверо усыновлены, один ребенок кровный. Еще трое детей — совершеннолетние, они больше не живут с родителями. По информации телеканала ТВЦ, мать работает врачом (в своем инстаграме она представляется как «журналист, сценарист, тренер „Школы приемных родителей“»), про отца телеканал сообщает, что он «специалист на хорошем счету». Мать от беседы с «Медузой» отказалась.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что четверых детей отдадут родственникам приемной матери «в ближайшее время», в отношении остальных «вопрос решается», пока же они будут находиться в зеленоградском реабилитационном центре — «поблизости [от матери]». Кузнецова отметила, что расследование в отношении «жестокого обращения [с детьми]» продолжится: «Будет выясняться, были ли системными подобные действия или единичными».

Уполномоченный по правам человека в Москве Евгений Бунимович заявил «Медузе», что некоторые дети «будут сейчас переданы обратно в семью», при этом остальные останутся в реабилитационном центре, пока правоохранительные органы проводят проверку. «Но проверка будет сделана в максимально короткие сроки. Вопроса об изъятии из семьи не стоит», — сказал Бунимович. Он добавил, что, «скорее всего», речь идет об избиении одного из приемных детей отцом. «Я видел серьезные гематомы», — сказал он. Оба омбудсмена заявили, что матери детей позволят без ограничений с ними видеться.

В департаменте труда и социальной защиты Москвы заявили, что специалистам ведомства дети рассказали «о фактах физического насилия со стороны отца». «В травматологическом пункте при медицинском осмотре у ребенка зафиксированы множественные ушибы мягких тканей правого бедра, ягодично-позвоночной области спины», — говорится в сообщении, разосланном пресс-службой департамента. Отвечать на вопросы «Медузы» в ведомстве отказались. «Не звоните сюда больше», — заявила сотрудница пресс-службы департамента соцзащиты Москвы Анна Шеповалова. «Почему я вам должна что-то комментировать?» — сказала первый заместитель руководителя ведомства Ольга Грачева. Замглавы департамента Татьяна Барсукова несколько раз попросила перезвонить, а затем перестала брать трубку.

Служба опеки забрала детей без предъявления соответствующего акта, рассказала «Медузе» психолог Людмила Петрановская, знакомая с семьей. «Не было никакой работы, никакого разговора с семьей. На основании единственного заявления шестилетнего мальчика они забрали десять детей. Это сумасшедший дом», — считает Петрановская. Она добавила, что ребенок, у которого были найдены синяки, занимается спортивной гимнастикой.

По словам Петрановской, социальные службы пытались изъять из семьи еще двоих 16-летних детей («они сказали, что вернутся в детдом только в виде трупа»), а также малолетнего кровного ребенка («старшие мальчики практически силой его отняли [у работников соцзащиты]»). Психолог полагает, что произошедшее может обернуться тяжелой травмой для детей, «даже если все закончится хорошо». Омбудсмен Анна Кузнецова, в свою очередь, отметила, что «были причины таких действий опеки — были побои». Московский омбудсмен Евгений Бунимович не стал давать оценок действиям сотрудников органов опеки.

Следственный комитет России намерен проверить действия сотрудников органов опеки. «В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства города Москвы на предмет надлежащего осуществления контроля за условиями проживания в семье приемных детей», — говорится в сообщении СК. Резко раскритиковала сотрудников органов опеки сенатор и сторонница декриминализации побоев в семье Елена Мизулина. Она заметила, что «причин для появления синяка у ребенка может быть великое множество».