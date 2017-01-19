После изъятия приемных детей в Москве возбуждено дело против органов опеки

Следственный комитет возбудил дело по статье о халатности против сотрудников московских органов опеки. В столичном главке СК рассказали, что это связано с изъятием детей в многодетной зеленоградской семье.

По версии следствия, сотрудники социальных служб не выявили нарушения в семье. Кто именно проходит подозреваемым под делу, в СК не уточнили.