После изъятия приемных детей в Москве возбуждено дело против органов опеки
Следственный комитет возбудил дело по статье о халатности против сотрудников московских органов опеки. В столичном главке СК рассказали, что это связано с изъятием детей в многодетной зеленоградской семье.
По версии следствия, сотрудники социальных служб не выявили нарушения в семье. Кто именно проходит подозреваемым под делу, в СК не уточнили.
13 января органы опеки забрали из московской приемной семьи 10 детей, некоторые из которых ВИЧ-инфицированы. Из семьи изъяли как приемных, так и усыновленных детей. Поводом стали заявления одного из детей о том, что отец его избивал.
Против отца затем возбудили уголовное дело по статье о побоях. Московские власти также решили расторгнуть договор о приемной семье с родителями. Мать детей подала на органы опеки в суд, посчитав их действия незаконными.