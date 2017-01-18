Власти Москвы отказались возвращать родителям изъятых приемных детей

Власти Москвы расторгнут договор о приемной семье с родителями, у которых в начале января были изъяты десять детей. Об этом в эфире «Лайфа» заявил глава департамента труда и социальной защиты Москвы Владимир Петросян.

«Возвращать детей в эту семью категорически нельзя, потому что все абсолютно дети категорически подтверждают факт того, что их папа бьет, они боятся этого папу», — заявил он.

Он подчеркнул, что родители «не справились со своими обязанностями».

Петросян рассказал, что сообщил матери о принятом решении. По его словам, дети какое-то время останутся в Зеленоградском приюте для реабилитации, а в дальнейшем они по своему желанию или останутся в приюте, или будут переданы в другую семью.

«Одна усыновленная девочка изъявила желание остаться, но не с мамой, а с бабушкой, которая проживает в Санкт-Петербурге», — цитирует Петросяна «Интерфакс».

Адвокат Иван Павлов, представляющий интересы семьи, заявил «Медузе», что родители «уже видели новость» о решении расторгнуть договор опеки. По его словам, семье по-прежнему не предоставили каких-либо документов — ни в связи с изъятием детей, ни в связи с расторжением договора.