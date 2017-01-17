Кадыров назвал погибшего охранника «обыкновенным сторожем» и пособником боевиков

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщение сайта «Кавказ.Реалии» об убийстве одного из его личных охранников.

По словам Кадырова, погибший — Алихан Музаев — «никогда не входил в охрану ни главы Чеченской республики и ни одного чиновника».

Музаев, заявил глава Чечни, «был в роли обыкновенного сторожа», охранявшего хозяйственные постройки вне населенных пунктов.

Погибший, подчеркнул Кадыров, длительное время находился под наблюдением как подозреваемый в пособничестве боевикам. В конце 2016 года, рассказал глава Чечни, Музаев подал рапорт об увольнении, заявив, что намерен выехать за пределы республики.

В середине января, по словам Кадырова, сотрудники правоохранительных органов пришли к Музаеву домой и предложили поехать в ОВД для оформления документов.

«И тут, улучив момент, Музаев выхватил оружие и выстрелил в себя», — сказал глава Чечни, добавив, что по факту произошедшего проводятся все необходимые проверки.