Кадыров назвал погибшего охранника «обыкновенным сторожем» и пособником боевиков

Интерфакс
11:09, 17 января 2017
Надежный источник

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщение сайта «Кавказ.Реалии» об убийстве одного из его личных охранников.

По словам Кадырова, погибший — Алихан Музаев — «никогда не входил в охрану ни главы Чеченской республики и ни одного чиновника».

Музаев, заявил глава Чечни, «был в роли обыкновенного сторожа», охранявшего хозяйственные постройки вне населенных пунктов.

Погибший, подчеркнул Кадыров, длительное время находился под наблюдением как подозреваемый в пособничестве боевикам. В конце 2016 года, рассказал глава Чечни, Музаев подал рапорт об увольнении, заявив, что намерен выехать за пределы республики.

В середине января, по словам Кадырова, сотрудники правоохранительных органов пришли к Музаеву домой и предложили поехать в ОВД для оформления документов.

«И тут, улучив момент, Музаев выхватил оружие и выстрелил в себя», — сказал глава Чечни, добавив, что по факту произошедшего проводятся все необходимые проверки.

Сайт «Кавказ. Реалии» (проект «Радио Свобода») со ссылкой на источники сообщал, что Алихан Музаев — личный охранник Кадырова — был 15 января схвачен сотрудниками правоохранительных органов Чечни и увезен в неизвестном направлении. 16 января родственникам Музаева выдали его тело. По данным источников издания, Музаев и его односельчане планировали принять участие «в вооруженной акции против режима».
В середине января власти Чечни объявили о задержании в республике «нескольких десятков боевиков и их пособников». В ходе спецоперации, как сообщалось, были убиты четверо боевиков и двое бойцов «Росгвардии». Подробности произошедшего пока официально не раскрываются.

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