В Чечне убили двух бойцов Росгвардии
В ходе спецоперации по задержанию боевиков, прошедшей в Чечне, смертельные ранения получили двое бойцов Росгвардии, сообщил пресс-центр Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
Один из бойцов — рядовой спецназа Хамзат Хашумов — погиб, спасая своего командира, говорится в сообщении. Старший пулеметчик ефрейтор Бекхан Хутаев во время спецоперации получил тяжелые ранения, от которых позже скончался.
Руководство Росгвардии представит погибших военнослужащих к высоким государственным наградам. Их семьям будет оказана необходимая материальная помощь и моральная поддержка, сообщил пресс-центр Росгвардии.
Глава Чечни Рамзан Кадыров 11 января сообщил, что в республике в ходе спецоперации задержаны «несколько десятков боевиков и их пособников». У боевиков, по словам Кадырова, была «тесная и конкретная» связь с террористами из «Исламского государства».
Число задержанных и иные подробности глава Чечни раскрывать не стал. По данным СМИ, речь идет о более чем 20 задержанных.
Кадыров также сообщил, что в ходе операции в Курчалоевском районе были уничтожены четверо боевиков, одному удалось скрыться, его поиски продолжаются.