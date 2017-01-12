В Чечне убили двух бойцов Росгвардии

В ходе спецоперации по задержанию боевиков, прошедшей в Чечне, смертельные ранения получили двое бойцов Росгвардии, сообщил пресс-центр Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Один из бойцов — рядовой спецназа Хамзат Хашумов — погиб, спасая своего командира, говорится в сообщении. Старший пулеметчик ефрейтор Бекхан Хутаев во время спецоперации получил тяжелые ранения, от которых позже скончался.

Руководство Росгвардии представит погибших военнослужащих к высоким государственным наградам. Их семьям будет оказана необходимая материальная помощь и моральная поддержка, сообщил пресс-центр Росгвардии.