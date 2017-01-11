Кадыров сообщил о задержании в Чечне «нескольких десятков боевиков и их пособников»

В Чечне в начале января были задержаны «несколько десятков боевиков и их пособников», сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Рамзана Кадырова. Аналогичные сообщения распространили РИА Новости и «Интерфакс».

По словам Кадырова, в ходе спецоперации в Курчалоевском районе четверо боевиков были убиты, одному удалось бежать. «К сожалению, в ходе боестолкновения мы потеряли одного своего боевого товарища», — сообщил он.

Сколько именно человек были задержаны в Курчалоевском районе, Кадыров не уточнил. «Кавказский узел» со ссылкой на местных жителей сообщает о задержании 21 человека в селе Цоци-Юрт.

10 января Кадыров сообщил, что в Цоци-Юрте задержали группу «молодых людей, готовившихся к совершению серии резонансных тяжких преступлений». Среди них, по словам Кадырова, был родственник убитого в 2006 году Исы Мускиева, убившего вместе с братом более ста жителей Цоци-Юрта.

«Вместо того, чтобы покаяться перед жителями Цоци-Юрта и всем чеченским народом за массовые казни, учиненные Исой и Али, их родственники готовились к новым кровопролитиям», — написал он.