Сайт «Кавказ. Реалии» сообщил об убийстве охранника Кадырова

Сайт «Кавказ. Реалии» (проект «Радио Свобода») сообщил, что в Чечне убит Алихан Музаев, один из личных охранников главы республики Рамзана Кадырова. Подтверждения этой информации не поступало.

«Кавказ. Реалии» ссылается на неназванные источники. По данным сайта, Музаев вместе со своими односельчанами «планировал принять участие в вооруженной акции против режима».

Источники сайта сообщили, что Музаев был захвачен 15 января чеченскими силовиками. Вскоре тело убитого охранника передали его семье. 16 января Музаева похоронили в райцентре Курчалой.