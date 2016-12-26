Комиссия: теракт не является основной версией катастрофы Ту-154

Интерфакс
06:03, 26 декабря 2016
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Председатель правительственной комиссии по расследованию катастрофы Ту-154 в Черном море министр транспорта Максим Соколов заявил, что теракт не рассматривается в качестве основной версии.

Он заметил, что к катастрофе могло привести «техническое состояние либо ошибка пилотирования». Все причины, по словам Соколова, анализируются экспертами и Следственным комитетом.

Ранее версию теракта исключали источники ТАСС в спецслужбах. Собеседники агентства указывали на то, что самолет изменил аэропорт дозаправки в последний момент, а на земле перед вылетом из Адлера на борт поднимались только пограничники и таможенник.

«Сегодня основные версии не включают в себя террористический акт», — сказал Соколов журналистам в понедельник.

Интерфакс
Ту-154 с 84 пассажирами и восемью членами экипажа на борту разбился в ночь на 25 декабря сразу после вылета из Адлера. На самолете в Сирию летел ансамбль песни и пляски Минобороны имени Александрова, девять журналистов и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).
По состоянию на утро 26 декабря спасателям удалось обнаружить 11 тел погибших. Фюзеляж самолета, как предполагается, опустился на дно Черного моря. В Минобороны заявили, что его, а также бортовые самописцы могут найти в течение дня.

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