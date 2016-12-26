Комиссия: теракт не является основной версией катастрофы Ту-154
Председатель правительственной комиссии по расследованию катастрофы Ту-154 в Черном море министр транспорта Максим Соколов заявил, что теракт не рассматривается в качестве основной версии.
Он заметил, что к катастрофе могло привести «техническое состояние либо ошибка пилотирования». Все причины, по словам Соколова, анализируются экспертами и Следственным комитетом.
Ранее версию теракта исключали источники ТАСС в спецслужбах. Собеседники агентства указывали на то, что самолет изменил аэропорт дозаправки в последний момент, а на земле перед вылетом из Адлера на борт поднимались только пограничники и таможенник.
«Сегодня основные версии не включают в себя террористический акт», — сказал Соколов журналистам в понедельник.