Источник в спецслужбах рассказал подробности о дозаправке Ту-154 в Адлере

ТАСС
19:09, 25 декабря 2016
Требует подтверждения

Версия теракта при расследовании авиакатастрофы Ту-154 под Сочи не является основной, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в спецслужбах. «На данный момент нет никаких данных, свидетельствующих в пользу теракта», — заключил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что дозаправить самолет изначально планировалось в Моздоке, и сведений о переносе дозаправки в Адлер не было.

В аэропорту Адлера самолет был взят под охрану; на борт поднимались лишь два пограничника и один таможенник, а из самолета выходил только штурман, который контролировал процесс заправки, рассказал собеседник ТАСС. Он добавил, что питание на борт в Адлере не заносилось, добавил он.

По словам источника в спецслужбах, дозаправку осуществлял штатный персонал аэропорта.

«Самолет Ту-154 вылетел с аэродрома Чкаловский, где пассажиры и багаж тщательно досматривались и проверялись <…> Планировалась его дозаправка в Моздоке, но из-за погодных условий она была перенесена в Адлер, и таким образом, сведений о том, что самолет будет дозаправляться в аэропорту Сочи, заранее не было»», — сказал источник агентства ТАСС.

ТАСС
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