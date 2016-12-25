Источник в спецслужбах рассказал подробности о дозаправке Ту-154 в Адлере

Версия теракта при расследовании авиакатастрофы Ту-154 под Сочи не является основной, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в спецслужбах. «На данный момент нет никаких данных, свидетельствующих в пользу теракта», — заключил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что дозаправить самолет изначально планировалось в Моздоке, и сведений о переносе дозаправки в Адлер не было.

В аэропорту Адлера самолет был взят под охрану; на борт поднимались лишь два пограничника и один таможенник, а из самолета выходил только штурман, который контролировал процесс заправки, рассказал собеседник ТАСС. Он добавил, что питание на борт в Адлере не заносилось, добавил он.

По словам источника в спецслужбах, дозаправку осуществлял штатный персонал аэропорта.