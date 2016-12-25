Министр транспорта Максим Соколов: говорить о причинах крушения Ту-154 преждевременно

Россия 24
16:36, 25 декабря 2016
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Министр транспорта РФ Максим Соколов, возглавляющий созданную в связи с крушением Ту-154 в Черном море правительственную комиссию, назвал преждевременным разговор о причинах катастрофы.

«Версии рассматриваются по линии Следственного комитета. Конечно, отрабатывается весь спектр и любые возможные причины, которые могли привести к катастрофе, но говорить об этом сейчас преждевременно», — заявил Соколов в ответ на вопрос, рассматривается ли версия теракта.

Соколов также сообщил, что «черные ящики» Ту-154 не были оборудованы радиомаяками, поэтому их поиски будут продолжаться «на дне среди тех фрагментов самолета».

Министр также заявил, что в ходе поисков «никого из выживших обнаружить не удалось». 

Как подчеркнул министр, «несмотря на завершение светового дня, поиски не прекращаются, они будут продолжены завтра и будут продолжены в случае необходимости в дальнейшем». «Мы постараемся сделать все, чтобы все погибшие были найдены, хотя трагедия произошла в море и это осложняет работу», — заявил глава Минтранса.

Россия 24
Самолет Ту-154 Минобороны РФ разбился в Черном море утром 25 декабря. Связь с самолетом была потеряна через две минуты после вылета. На борту находились 92 человека, никто из них не выжил.
Ту-154 выполнял рейс в Сирию. Большинство пассажиров были артистами ансамбля имени Александрова, которые должны были дать концерт в честь Нового года для российских военных. На борту также находилась глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, и девять сотрудников федеральных телеканалов.
СК РФ возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия» (ст. 351 УК РФ).

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Крушение Ту-154