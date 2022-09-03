Война Сто девяносто второй день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 2 сентября читайте здесь.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Похороны неопознанных мирных жителей, погибших во время российской оккупации. Буча, 2 сентября
Главные новости последних часов
- Подконтрольные РФ власти Запорожской области заявили об очередном обстреле Запорожской АЭС вечером 2 сентября. Один из снарядов, как утверждается, попал между вторым и третьим энергоблоками. В результате была повреждена Днепровская ЛЭП, а станцию перевели на питание собственных нужд.
- Село Кистер в Брянской области подверглось обстрелу «со стороны территорий Украины», сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Местные жители не пострадали. В результате обстрела повреждены линии электропередач, дорога и памятник, выбиты стекла в одном из домов.
- В немецкой компании Siemens Energy, которая обслуживает турбины для «Северного потока», не увидели в заявлении «Газпрома» о прекращении прокачки по газопроводу технических причин. «Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте. Это рутинная процедура при ремонтных работах. В прошлом возникновение такого типа утечек не приводило к остановке», — отметили представитель компании.
- Минобороны США создало рабочую группу, чтобы ускорить продажу американского оружия иностранным союзникам, сообщает газета The Wall Street Journal. По ее данным, группе, названной «Тигр», предстоит выявить причины неэффективности программы поставок и найти способы ускорить этот процесс, чтобы лучше конкурировать с Китаем и пополнить арсеналы союзников, предоставивших вооружения Украине.
- Администрация президента США обратилась к конгрессу с запросом о предоставлении дополнительной помощи Украине на 11,7 миллиарда долларов на первую четверть 2023-го финансового года, который начнется 1 октября. Ожидается, что 4,5 миллиарда долларов пойдут на оборудование для Украины, еще столько же предоставят Госдепу для поддержки правительства Украины, 2,7 миллиарда — на помощь в сфере обороны и разведки.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.
Здравствуйте. Мы начинаем трансляцию, в которой будем следить за важными событиями 192-го дня войны в Украине и связанным с ней новостями. Спасибо, что вы с нами все это время.