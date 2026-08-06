Россия пытается вмешаться в выборы президента Франции. Она распространяет фейки о возможных кандидатах, маскируясь под местные издания От этой кампании пострадали уже как минимум три крупных политика

Кандидат в президенты Франции, бывший премьер-министр, мэр города Гавр Эдуар Филипп во время предвыборного митинга в Париже. 5 июля 2026 года Simon Wohlfahrt / AFP / Scanpix / LETA

Российские дезинформационные сети развернули активную кампанию по вмешательству в президентские выборы во Франции, которые пройдут в апреле 2027 года. За последние две недели стало известно как минимум о трех случаях, когда они распространяли в соцсетях фейки про возможных кандидатов, в том числе маскируясь под популярные французские издания. Атаки идут на тех политиков, которые ранее критиковали Россию или выражали поддержку Украине в войне. При этом нарративы, которые продвигают российские сети, довольно примитивны, и их легко опровергнуть. «Медуза» рассказывает, что происходит вокруг выборов президента Франции и в чем заключается цель дезинформационных атак.

24 июля источник во французских службах безопасности сообщил AFP, что во Франции зафиксировали первую дезинформационную операцию против заявленного кандидата в президенты страны. Кампанию развернули против бывшего премьер-министра и мэра города Гавр Эдуара Филиппа.

Собеседник агентства уточнил, что в течение недели в соцсетях распространялась ложная информация о состоянии здоровья Филиппа. По его информации, за распространением фейков стоит российская дезинформационная сеть «Шторм-1516». Как это удалось выяснить и что именно говорилось в тех публикациях — не уточнялось.

Российская дезинформационная сеть «Шторм-1516» действует как минимум с 2023 года. Исследователи и журналисты предполагают, что она связана с ГРУ, а среди ее участников есть бывшие сотрудники «фабрики троллей» Евгения Пригожина. Ранее «Шторм-1516» обвиняли во вмешательстве в выборы в США, Германии и Венгрии.

Эдуар Филипп был премьер-министром Франции в 2017–2020 годах во время первого президентского срока Эммануэля Макрона. Сейчас он возглавляет правоцентристскую партию «Горизонты» (Horizons), которую основал в 2021-м. В сентябре 2024-го Филипп заявил о своем намерении баллотироваться на пост главы государства.

Политик неоднократно высказывался в поддержку Украины. Например, в мае этого года он ездил в Киев, где встречался с Владимиром Зеленским. По итогам этого визита Филипп написал, что Украине «суждено стать частью Европы». Он также подчеркивал, что обеспечивать оборону Европы необходимо вместе с Украиной.

Как работает «Шторм-1516»

«Шторм-1516» — самое мощное оружие России в войне дезинформации Эта сеть уже три года распространяет фейки на Западе. Их частый герой — Зеленский, их нарративы повторял даже Джей Ди Вэнс

Как работает «Шторм-1516»

«Шторм-1516» — самое мощное оружие России в войне дезинформации Эта сеть уже три года распространяет фейки на Западе. Их частый герой — Зеленский, их нарративы повторял даже Джей Ди Вэнс

В конце июля в соцсетях стала распространяться информация о том, что аналогичную кампанию сеть «Шторм-1516» запустила против Рафаэля Глюксманна, сооснователя левоцентристской партии «Общественное место» (Place Publique). Политик пока не заявлял о своем выдвижении на выборы — по его словам, окончательное решение он примет в конце лета.

Позже французский журналист Эдви Пленел подтвердил, что в соцсетях распространяется фейковая статья с его цитатами и видео, в котором был подделан его голос. Материал, посвященный Глюксманну, приписывался французскому изданию Blast.

Через несколько дней уже сам Рафаэль Глюксманн заявил, что российская дезинформационная сеть «Шторм-1516» запустила кампанию против него. Эти сведения он получил от Генерального секретариата по вопросам обороны и национальной безопасности Франции (SGDSN).

Как уточняет Le Figaro, фальшивый медиаресурс, маскировавшийся под Blast, распространял статью, в которой партнерша политика, Леа Саламе, обвинялась в попытке подкупа СМИ (по всей видимости, Эдви Пленела), чтобы создать «позитивный образ мужа». По словам Глюксманна, служба безопасности подтвердила, что за этой публикацией стоит российская сеть.

Как и Эдуар Филипп, Глюксманн выступает в поддержку Украины. Le Figaro называет его одним из самых ярых сторонников Киева, который призывает придерживаться твердой позиции по отношению к России.

В мае этого года Глюксманн выступил против бывшего главреда RT France Ксении Федоровой, которая устроилась на работу на французский правоконсервативный телеканал CNews. Политик заявил, что она не журналист, а российский агент, работающий на Кремль. В конце июля стало известно, что Федорову вышлют из страны, так как она «выступает ретранслятором дезинформационных кампаний, управляемых российскими властями».

Как еще продвигают пропаганду Кремля

Популярные западные чат-боты «заразились» пропагандой Кремля Они воспроизводят дезинформацию российской сети Pravda, которую создали для воздействия на ИИ

Как еще продвигают пропаганду Кремля

Популярные западные чат-боты «заразились» пропагандой Кремля Они воспроизводят дезинформацию российской сети Pravda, которую создали для воздействия на ИИ

Третьим политиком, против которого развернули дезинформационную кампанию, стал Габриэль Атталь, кандидат в президенты от партии Эммануэля Макрона «Возрождение» (Renaissance). Свое выдвижение он официально подтвердил в мае этого года. Атаку против него организовала российская бот-сеть «Матрешка», пишет The Insider со ссылкой на проект «Блокировщик ботов».

Формально «Матрешка» не сеть, а название операции по распространению фейков, которое ей присвоили исследователи. Она использует инфраструктуру ботов и анонимные площадки, чтобы публиковать дезинформацию в соцсетях, создавая таким образом искусственный информационный шум. При этом боты также маскируются под реально существующие издания или обычных людей.

Исследователи обнаружили восемь фейковых роликов, которые были оформлены под материалы популярных французских СМИ: BFM, RFI, Le Parisien, AFP, France 24, Le Figaro, Liberation и Le Monde. Во всех этих видео упоминаются факты об Аттале или его семье, которые не соответствуют действительности.

Например, в одном из них утверждается, что его отец умер в 2015 году от передозировки кокаина и что сам политик страдает наркозависимостью. В другом говорится, что Габриэлю Атталю диагностировали болезнь Паркинсона. Фонд отца политика обвиняют в отмывании денег, «похищенных из программ военной помощи Украине». Якобы из-за расследования этого дела лишилась аккредитации антикоррупционная организация Anticor. Также этот фонд якобы стал одним из крупнейших частных спонсоров израильской армии.

Атталю приписывают высказывание о том, что резкий приток мигрантов из Марокко в Испанию — «великое благословение». Также он якобы заявил, что среди мусульман «больше гомосексуалов, чем в любой другой религиозной группе», объяснив это обилием религиозных запретов.

Как отмечает The Insider, в своих нарративах боты «Матрешки» используют реальные факты в качестве основы, но сопровождают их множеством фейков. Например, Габриэль Атталь — открытый гей, но это не имеет никакого отношения к выдуманным высказываниям про мусульман.

Отец политика действительно умер в 2015 году, но наркотики тут ни при чем. Его фонд также не имеет отношения к лишению аккредитации Anticor, хотя само событие реально. Некоторые факты, например цитаты про мигрантов или болезнь Паркинсона, вообще не имеют никаких подтверждений.

При этом Атталь, как и двое других кандидатов, придерживается однозначной точки зрения по вопросу поддержки Украины. В 2024 году, когда политик занимал пост премьер-министра Франции, он заявлял, что вмешательство России во внутренние дела других государств «может стать нашей новой мировой войной».

«Реальность заключается в том, что Россия представляет собой прямую и непосредственную угрозу для Франции во всех планах», — цитирует ТАСС другое его высказывание, сделанное примерно в то же время. При этом глава правительства уже тогда обращал внимание на кампании по дезинформации, которые проводит Россия.

Стоит отметить, что российские боты начали вмешиваться в выборы президента Франции заранее. На текущем этапе все кандидаты лишь заявляют о своих намерениях об участии. Но не факт, что они в итоге получат достаточную поддержку и будут баллотироваться.

Цель всех этих атак — любыми способами очернить европейских политиков, которых Россия считает враждебными, считает Рафаэль Глюксманн. По его словам, это может создать атмосферу подозрительности во Франции. «Чтобы в итоге возобладал знаменитый принцип „нет дыма без огня“, даже если этот огонь полностью выдуман в одном из офисов в Санкт-Петербурге», — подчеркивает политик.

Чем еще известна «Матрешка»

В телеграме распространяют фейковый ролик Wired о S.T.A.L.K.E.R. 2. В нем утверждается, что создатели игры помогают украинским властям искать уклонистов от мобилизации Кто сделал видео — неизвестно

Чем еще известна «Матрешка»

В телеграме распространяют фейковый ролик Wired о S.T.A.L.K.E.R. 2. В нем утверждается, что создатели игры помогают украинским властям искать уклонистов от мобилизации Кто сделал видео — неизвестно

«Медуза»