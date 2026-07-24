Российская сеть «Шторм-1516» развернула кампанию дезинформации против кандидата в президенты Франции Эдуара Филиппа

Российская дезинформационная сеть «Шторм-1516» попыталась вмешаться в президентские выборы во Франции. Источник во французских службах безопасности рассказал AFP, что группа развернула кампанию против бывшего премьер-министра и одного из заявленных кандидатов на пост главы государства Эдуара Филиппа.

По словам собеседника агентства, на этой неделе в социальных сетях стала распространяться ложная информация о состоянии здоровья Филиппа. О чем конкретно говорилось в этих публикациях и как именно удалось их связать с сетью «Шторм-1516» — не уточняется.

Источник AFP лишь подчеркнул, что это первая операция, направленная против заявленного кандидата в президенты Франции. Он также добавил, что такие кампании часто не привлекают особого внимания, потому что продвигают нарративы, которые легко опровергнуть.

Российская дезинформационная сеть «Шторм-1516» действует c 2023 года. Предполагается, что она связана с ГРУ, а среди ее участников есть бывшие сотрудники «фабрики троллей» Евгения Пригожина. Ранее «Шторм-1516» обвиняли во вмешательстве в выборы в США, Германии и Венгрии.

Выборы президента Франции пройдут в апреле 2027 года. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон по закону не может баллотироваться на новый срок.

Эдуар Филипп заявил о своем намерении баллотироваться на пост главы государства в сентябре 2024 года. Сейчас он занимает пост мэра города Гавр. Во время первого срока Макрона Филип в течение трех лет (2017-2020) был премьер-министром Франции.

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