Франция вышлет бывшего главреда RT France Ксению Федорову

Франция высылает из страны Ксению Федорову — бывшего главного редактора телеканала RT France.

29 июля префектура полиции Парижа передала адвокату Федоровой министерский приказ о ее депортации. В документе говорится, что поведение Федоровой «наносит ущерб фундаментальным интересам государства», а ее присутствие в стране «представляет собой крайне серьезную и актуальную угрозу общественному порядку», пишет издание Libération.

В постановлении также говорится, что Федорова «выступает ретранслятором дезинформационных кампаний, управляемых российскими властями» с целью «дестабилизировать общественный порядок» в стране.

Кроме того, она «способствует распространению риторики дезинформации и дестабилизации», направленной на «манипулирование общественным мнением» и «на подрыв доверия европейских и, в частности, французских граждан к своим институтам».

RT France прекратил вещание в январе 2023 года. Телеканал заявил, что не может продолжать работу после введения европейских санкций против его «акционера и материнской компании». После закрытия канала Федорова осталась во Франции и опубликовала там мемуары под названием «Изгнанная. Свобода слова условно» («Bannie. Liberté dʼexpression sous condition»). В мае 2026-го Politico и русская служба RFI рассказывали, что Федорова устроилась на работу на французский правоконсервативный телеканал CNews.

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