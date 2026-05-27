Бывший главред RT France Ксения Федорова устроилась на французское телевидение. Там она воспроизводит тезисы российской пропаганды
Бывший главный редактор RT France Ксения Федорова устроилась на работу на французском правоконсервативном телеканале CNews, рассказывается в публикациях Politico и русской службы RFI.
RT France прекратил вещание в январе 2023 года. Федорова тогда сообщала, что это связано с блокировкой счетов телеканала. В пресс-релизе на сайте RT France говорилось, что телеканал не может продолжать работу после введения европейских санкций против его «акционера и материнской компании». Речь идет о российском АНО «ТВ-Новости», в который входит RT.
После закрытия канала Федорова осталась во Франции и опубликовала там мемуары под названием «Изгнанная. Свобода слова условно» (Bannie. Liberté dʼexpression sous condition). По данным Le Monde, уже в 2023 году Федорова вела переговоры с медиагруппой миллиардера Венсана Боллоре, которая объединяет телеканал CNews, радиостанцию Europe 1, газету Journal du Dimanche и издательство Fayard (именно в этом издательстве позже вышла книга Федоровой).
Теперь Федорова регулярно появляется в новостных программах медиахолдинга, где комментирует международные новости, а также ведет собственную еженедельную рубрику на CNews. Кроме того, она выпустила мини-сериал «Свет православия» о православных храмах Европы.
«Федорова последовательно воспроизводит тезисы российских государственных медиа. Главный из них заключается в том, что „Россия хочет мира“, тогда как продолжение войны обусловлено действиями Украины, Европы, США и НАТО», — говорится в публикации RFI.
Politico пишет, что Федорова также забрала на CNews бывших сотрудников RT France. Например, один из них ведет программу, в которой она регулярно появляется.
Издания отмечают, что позиции Федоровой в холдинге настолько сильны, что она может добиваться увольнения сотрудников. В апреле французский генерал Брюно Клермон, работавший на CNews военным экспертом, заявил, что его уволили по требованию Федоровой, так как он высказал негативные комментарии о России в связи с событиями, касающимися войны на Ближнем Востоке. «Моя вина проста: я расстроил россиянку Ксению Федорову», — написал он на своей странице в Linkedin.
Федорова на просьбу Politico о комментарии заявила, что издание должно опубликовать ее слова полностью. Politico отказалось это делать. CNews и Europe 1 также отказались от комментариев.
На Федорову уже подавали жалобы во французский телевизионный регулятор, обвинив ее в пропаганде идей Кремля. Однако, как отмечает Politico, французские власти мало что могут с этим сделать, так как нет никаких доказательств того, что Федорова получает деньги от российских властей.